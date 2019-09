SilniRazem uważają, że „pier*leni prawacy” mogą im tylko „odbyty lizać po ciężkim s*aniu”. Pod akcją podpisała się Platforma ze swoją koalicją [FOTO]

W #StrefieWolnejOdNienawiści nastąpiło przegrupowanie i teraz piewcy mowy miłości występują pod hasztagiem #SilniRazem. Uważają ,że „pier*leni prawacy” mogą im tylko „odbyty lizać po ciężkim s*aniu”. Pod akcją podpisała się KO/PO. Teraz udają, że nie mają z tym nic wspólnego.

„#SilniRazem” to otwarta grupa nienawistników, która zyskała patronat Koalicji Obywatelskiej – hasło pojawiało się w materiałach wyborczych tego bloku politycznego, na busach, którymi działacze i politycy jeżdżą po Polsce.

Swoje wpisy na Twitterze takim hasztagiem okraszał nawet sam Grzegorz Schetyna.

Co znajdziemy, gdy wpiszemy to hasło w twitterową wyszukiwarkę? Na przykład takie kwiatki: „Brejzie to możesz odbyt lizać po ciężkim s*aniu” lub „Latasz jak smród po gaciach i tylko rzucasz g*wnem”, jest też „Wy k*rwa prawaczki to macie naj*bane” i Zawszony ch*j kaczyński”.

Jedna z działaczek „#SilniRazem” posunęła się nawet do tego, że mężczyznę proszącego o modlitwę za chorego syna nazwała „J*łopem i k*tasem” – widocznie tak bardzo raziło ją to, że są w tym kraju jeszcze osoby wierzące w moc modlitwy.

Agresja i prymitywizm, które niosą ze sobą teksty trolli z grupy „#SilniRazem” z początku nie przeszkadzały czołowym politykom Koalicji Obywatelskiej. Dopiero gdy sprawą zainteresowały się media to KO zaczęła odżegnywać się od tego hasła.

Niemożliwym jest jednak zatuszowanie wszystkich dowodów na udział polityków w tej akcji. Hasztag pojawiał się we wpisach czołowych postaci Platformy oraz na oficjalnym koncie partyjnym.

PO właśnie oficjalnie ogłosiła się farmą trolli. #SilniRazem pic.twitter.com/jCr1cNaDCP — Patryk Jaki (@PatrykJaki) September 16, 2019

Niektóre komentarze silnirazem właściwie nie nadają się do powtarzania. Co z tymi ludźmi zrobiła nienawiść🤦‍♂️#TrollePO #HejtoBusPO pic.twitter.com/SV8SxoYnHj — Polska Suwerenna 🇵🇱 (@SuwerenaPL) September 16, 2019

Polki i Polacy, chcę was ostrzec, Jarosław Kaczyński idzie po wasze pieniądze#SilniRazem #KoalicjaObywatelska — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) September 14, 2019

Rusza największa akcja tej kampanii❗️

Przyłącz się już dziś 👉 zawieś baner wyborczy #KoalicjaObywatelska na swoim ogrodzeniu, balkonie❗️#SilniRazem wygramy! ✌️🇵🇱

KLIKNIJ: https://t.co/F55nsSz10W pic.twitter.com/RCdw5AGa1T — Borys Budka (@bbudka) September 16, 2019

Rusza największa akcja tej kampanii❗️

Przyłącz się już dziś 👉 zawieś baner wyborczy #KoalicjaObywatelska na swoim ogrodzeniu, balkonie❗️ #SilniRazem wygramy! ✌️🇵🇱

KLIKNIJ: https://t.co/1J53ka9u3i pic.twitter.com/QG4fj178La — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) September 16, 2019

Koncertowa klapa na finiszu kampanii. Podpiąć się pod coś takiego.#TrollePO pic.twitter.com/lpqEjSiSXr — Ksiądz Robak (@KsiadzRobak_) September 16, 2019

Źródło: Twitter