Szokujące informacje ws. żydowskich roszczeń majątkowych! PiS odwleka sprawę, żeby nie przegrać wyborów. Polsce grozi bankructwo, ale łaskawa „strona żydowska jest skłonna zaakceptować rozsądny plan spłat”

Wojciech Wysocki zrelacjonował na Twitterze wypowiedzi Elana Carra, specjalnego wysłannika Departamentu Stanu USA do spraw antysemityzmu. Mówił o kwestii „restytucji mienia żydowskiego” w Polsce, czyli ustawy 447. – Prace nad 447 są w pełni zaawansowane – informuje Wysocki.

Wojciech Wysocki był na wykładzie Carra w Żydowskiej Akademii w Atlancie. Zrelacjonował na Twitterze wypowiedzi specjalnego wysłannika Departamentu Stanu na temat ustawy 447 i Polski. Jak zaznaczył, „ujawnia cały przebieg rozmowy ponieważ nie był proszony o dyskrecję”. Zaznacza, że nie ma niestety zapisu głosowego ani wideo.

– Chciałbym podać najnowsze dane na temat „restytucji za Holokaust” jak nazwał je doradca sekretarza stanu Elan Carr, znane u nas jako ustawa #447. Elan Carr prowadzi negocjacje w tej sprawie w krajach Europy Wschodniej i Centralnej. Strona żydowska domaga się odszkodowań na podstawie ustawy terezinskiej, która Polska podpisała, zgadzając się z jej ustaleniami, jak powiedział Carr. Nie jest prawdą, że „na stole” leży 300 miliardów $$. Carr zaprzeczył aby ta kwota była wymieniana – napisał na Twitterze Wysocki.

– Wyraził rozczarowanie, że żaden z polskich rządów nie poczuł się w obowiązku doprowadzenia do rozmów na temat restytucji po podpisaniu ustawy terezinskiej. Rozumie, że polski rząd obawia się bankructwa po zapłaceniu roszczeń. Dodał, że strona żydowska jest skłonna zaakceptować rozsądny plan spłat, tak by nie zachwiało to równowaga kraju – dodał Wysocki.

– Dodał z ubolewaniem, że kiedy temat roszczeń pojawia się w dyskusjach rządów Europy Centralnej i Wschodniej, rządy tych krajów „usiłują wybielać własny udział w Holokauście” – zaznaczył. Oznacza to, że środowiska żydowskie traktują Polaków jako sojuszników Niemiec w II wojnie światowej.

– Powiedział ze w momencie upublicznienia ustawy #447 w Polsce, nastąpiła „erupcja antysemityzmu”, podsycana przez grupy skrajnie prawicowe. Docenił fakt, że polski rząd łoży obecnie najwięcej pieniędzy na odnowienie cmentarzy żydowskich ze wszystkich dotychczasowych rządów. Uważa deklaracje Kaczyńskiego o „nie oddaniu niczego na roszczenia” za utrudniająca negocjacje i nieodpowiedzialna. Wyraził nadzieje, że najbliższe wybory wygra PiS, po czym negocjacje będą przebiegały sprawnie – czytamy w relacji Wysockiego.

– W najbliższych dniach, po przyjeździe do Warszawy spodziewa się kontynuowania rozmów m.in . z Kolarskim. Nie przewiduje obecnie rozmów z Morawieckim. Podkreślił, że brak woli ze strony PiS na progres rozmów wiąże się z wyborami. Przyspieszenie rozmów groziło by przegrana PiS w wyborach – napisał Wysocki.

Właśnie jestem na przemówieniu tego człowieka. Jeśli będę miał sposobność zapytam sie o #447 pic.twitter.com/1LMew68afe — Wojtek Wysocki (@wojtek1425) September 15, 2019