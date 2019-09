Tęczowi znowu atakują! Przedstawiciele środowiska LGBT zakłócili mszę w Świdnicy

Środowiska LGBT nie odpuszczają. Do kolejnego ataku z ich strony doszło w świdnickiej katedrze pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Jak podaje portal Misyjne.pl, grupa, która wtargnęła do świątyni, miała na celu zakłócenie mszy.

Sprawcy szybko zostali zatrzymani dzięki interwencji komendanta miejscowej policji, który był obecny na mszy.

– Dziś podczas Mszy św. którą sprawowałem #Tęczowiterroryści z pod znaku #LGBT wtrngęli do świątyni i wnosząc tęczową szmatę próbowali zakłócić liturgię. Opatrzność Boża sprawiła, że we Mszy św. ucestniczył komendant policji. Błyskawiczna reakcja, zatrzymanie i zarzuty – napisał na Twitterze wikariusz świdnickiej katedry ks. Marcin Januszkiewicz.

To już kolejny atak ze strony środowisk LGBT na kościół. Tym razem udało się go udaremnić, jednakże nie oznacza to, że katolicy na mszach są całkowicie bezpieczni. Zagrożeni mogą czuć się również księża. Do ataków na duchownych dochodzi coraz częściej także w naszym kraju.

Nie bez znaczenia są także prowokacje tęczowych. Najgłośniejsza z nich miała miejsce podczas warszawskiej Parady Równości, podczas której została odprawiona „msza” przez Szymona Niemca, byłego „biskupa” niezarejestrowanego i nieistniejącego już w Polsce „Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego”.

Źródło: misyjne.pl, wpolityce.pl