Wewnętrzna wojna w PiS! Kaczyński jest wściekły na ojca Rydzyka. To prawdziwy nóż w plecy

Tego nikt się nie spodziewał, a w szczególności nie posłowie Prawa i Sprawiedliwości! Posłanka kojarzona ze środowiskiem Radia Maryja, znana ze znajomości z ojcem Rydzykiem, uderza w ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Wewnętrzny konflikt rozpoczęła posłanka Sobecka, która stwierdza wprost, iż obecna sytuacja w służbie zdrowia jest fatalna, a minister Szumowski nie jest w stanie w żaden sposób jej naprawić.

Sytuacja do której doszło jest prawdziwym zaskoczeniem nawet dla osób będących w bliskim otoczeniu prezesa PiS. Do tej pory, partia skutecznie tworzyła obraz monolitu, który nie miał żadnych wewnętrznych tarć. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej i to na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi.

Choć dla wielu, takie zachowanie posłanki będącej niegdyś lektorką w Radiu Maryja, jest niezrozumiałe, to eksperci podkreślają, że do takich tarć dochodziło już wcześniej. Inicjatorem może być sam ojciec Tadeusz Rydzyk, który doskonale zdaje sobie sprawę z pozycji, jaką może wypracować.

Jego media, a więc TV Trwam i Radio Maryja to jedne z najważniejszych mediów strategii partii rządzącej. Co więcej, odbiorcy tychże to także najwierniejsza grupa wyborców, którzy zagłosują dokładnie tak, jak wskażą dziennikarze stacji z ojcem dyrektorem na czele.

Sobecka, możliwe, że na polecenie ojca Rydzyka pokazuje posłom PiS, że muszą liczyć się ze zdaniem Torunia, a ewentualne nieposłuszeństwo może zakończyć się wewnętrzną wojną, która spowoduje porażkę Prawa i Sprawiedliwości.

Źródło: WP.pl / NCzas.com