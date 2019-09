Wolta w PiS? Poseł Sobecka pyta ministra zdrowia: Dlaczego niewiele się poprawiło?

Premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że obecny rząd skrócił kolejki do lekarzy-specjalistów. Jednak pismo poseł PiS Anny Sobeckiej zaprzecza tym hasłom. W swojej interpelacji do Ministerstwa Zdrowia Sobecka pisze, że „Polacy nadal oczekują naprawienia systemu ochrony zdrowia” i pyta, „dlaczego niewiele się poprawiło”.

Sobecka w piśmie do ministra Łukasza Szumowskiego pisze, że obecny system zdrowia nie jest efektywny.

– Szanowny Panie Ministrze. Media informują, że 94 proc. Polaków uważa, że państwo powinno refundować więcej nowoczesnych leków, a ośmiu na dziesięciu, że sytuację poprawiłoby zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. Najwięcej Polaków oczekuje także naprawienia systemu ochrony zdrowia. Tak wynika z badania „Ochrona zdrowia w Polsce” przeprowadzonego przez firmę IQS Research – pisze Anna Sobecka.

– Zdecydowana większość Polaków (73 proc.) uważa, że w obszarze publicznej ochrony zdrowia jest źle i niewiele się poprawia. Ochrona zdrowia jest problemem 44 proc. badanych, a 81 proc. wymienia ją na pierwszym miejscu największych współczesnych problemów – podkreśla Sobecka.

Domaga się także odpowiedzi na pytania, które dla władzy są bardzo niewygodne. – Dlaczego mimo znacznego zwiększenia budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia w ostatnich latach w kwestii leczenia w ramach świadczeń gwarantowanych niewiele się poprawiło? – pyta poseł PiS Anna Sobecka. Oczekuje też podjęcia działań w kwestii zmniejszenia kolejek do lekarzy-specjalistów.

Odpowiedział jej wiceminister Janusz Cieszyński. Zapewnił, że wcale tak nie jest, bo przecież dobra zmiana jest świetna.

– Ministerstwo Zdrowia, w ścisłej współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, nieustannie podejmuje działania na rzecz poprawy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Nakłady na opiekę zdrowotną systematycznie rosną. Aktualny plan finansowy NFZ na 2019 rok przewiduje koszty świadczeń opieki zdrowotnej na poziomie 89,7 mld zł, co stanowi wzrost o 7,9 mld zł w stosunku do wykonania planu finansowego NFZ za rok 2018. W trakcie bieżącego roku kilkakrotnie dokonywano zmian planu finansowego NFZ, w wyniku których zwiększono środki przekazywane świadczeniodawcom na łączną kwotę ok. 6,3 mld zł – odpowiedział Cieszyński.

– Wzrost finansowania ma również przełożenie na poprawę dostępu do części świadczeń. W szczególności należy wskazać na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na zabiegi endoprotezoplastyki oraz usunięcia zaćmy, jak również badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego – przekonuje.

Na pytanie o zmniejszenie kolejek nie padła odpowiedź.

Źródło: wp.pl