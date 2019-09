Czosnowski w debacie RMF FM: „Państwowe lecznictwo praktycznie w Polsce nie istnieje. Ponad 90 proc. podstawowej opieki zdrowotnej to są prywatne przychodnie” [VIDEO]

W RMF FM odbyła się debata wyborcza z udziałem przedstawicieli komitetów ogólnopolskich w wyborach, które odbędą się za niecały miesiąc. Konfederację reprezentował Radosław Czosnowski.

Uczestnicy zostali zapytani o to, jak przekonać lekarzy do nie wyjeżdżania za granicę do pracy i zostania w kraju.

– Po pierwsze należy umożliwić normalne warunki pracy, normalne działanie. Z jakiegoś powodu od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej wyjechało do tej pory 15 tys. lekarzy. W tym roku Polskę opuściło 800 lekarzy – mówił Radosław Czosnowski z Konfederacji i dodał, że to dane z Naczelnej Izby Lekarskiej.

– Kilka lat temu NIL robiła badania sondażowe wśród młodych lekarzy, studentów ostatniego roku studiów medycznych, czy myślą o pracy w Polsce czy za granicą. 40 proc. odpowiedziało, że myśli o pracy za granicą. Tylko 20 proc. mówiło o aspekcie finansowym. 80 proc. jako powód podawało fatalną organizację pracy – wyjaśnił.

Czosnowski otrzymał potem pytanie od słuchacza. – Janusz Korwin-Mikke domaga się likwidacji państwowego lecznictwa, a ruch narodowy sprzeciwia się prywatyzacji służby zdrowia. Komu wierzyć? Czego naprawdę chce Konfederacja? – zapytał słuchacz.

– Żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdą – odpowiedział Czosnowski. – Nie jest istotna forma własności przychodni, szpitala. Istotne jest, kto za to płaci. W tej chwili mamy sytuację jednego płatnika monopolisty, który narzuca ceny, wymusza pewne zachowania. Czy Konfederacja opowiada się za likwidacją państwowego lecznictwa? Nie wiem, czy zdajecie sobie Państwo sprawę, że państwowe lecznictwo praktycznie w Polsce nie istnieje. Ponad 90 proc. podstawowej opieki zdrowotnej to są prywatne przychodnie – stwierdził polityk Konfederacji dodając, że ugrupowanie jest za „mieszaną opieką zdrowotną”.

