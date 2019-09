Konwencja Konfederacji w Poznaniu! Korwin-Mikke: 100 lat temu mówiłbym rzeczy oczywiste [VIDEO]

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że wszystkie partie polityczne zabiegają o głosy wyborców. Dziś w Poznaniu odbyła się konwencja Konfederacji, na której przedstawiony został program tego ugrupowania.

Na konwencji Konfederacji zjawili się najważniejsi politycy tej partii. Byli wśród nich liderzy – Janusz Korwin-Mikke oraz Robert Winnicki.

– To, co trzeba powiedzieć w Wielkopolsce, to jest to, co było już powiedziane, mianowicie, że Wielkopolska kiedyś była oazą normalności. Napisałem dzisiaj nawet taki tekścik, że nie mogę zrozumieć jak to jest, że Polakom się najlepiej żyło pod zaborem pruskim – rozpoczął Korwin-Mikke.

Polityk podkreślił również, że w czasach zaboru pruskiego w Wielkopolsce panowała liberalna myśl ekonomiczna.

– To, czego nam potrzeba, to powrót do normalności. Gdybym to mówił w Poznaniu w roku 1920, czyli 100 lat temu, po prostu nikt by mnie nie słuchał, bo mówiłbym rzeczy oczywiste – kontynuował Korwin-Mikke.

Zdaniem jednego z liderów Konfederacji, znacznie łatwiej jest naprawić gospodarkę aniżeli moralność. Zwrócił on również uwagę na szkodliwość dotacji dla gospodarki. Punktował także rząd Prawa i Sprawiedliwości za nieudaną reformę sądownictwa oraz za politykę obronną.

Następnie głos zabrał Robert Winnicki. – Szanowni państwo, jesteśmy tutaj, w miejscu i wśród potomków bardzo ważnych ludzi, kluczowych postaci w historii naszej polskiej ojczyzny – tymi słowami zaczął on swoje wystąpienie.

Winnicki zaznaczył, że Poznań nie musi być „platformerski” ani „pisowski”, nie musi być również „tęczowy” czy „różowy”. Może natomiast być narodowy i wolnościowy. Przypomniał także, iż mieszkańcy Wielkopolski potrafią się mądrze buntować.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=494767081317534&id=1437894069789397&_rdr

Źródło: Facebook