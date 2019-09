Kukiz teraz twierdzi, że w PSL „są czyści jak łza” i chce z nimi zmieniać ustrój

Poseł Paweł Kukiz zrobił kolejny krok jako „antysystemowiec”. W „Kropce nad i” w TVN24 ocenił, że PSL, które niegdyś nazwał „zorganizowaną grupą przestępczą” teraz ocenia jako „czystych jak łza”. Chce z nimi „zmienić ustrój”.

Kukiz w programie „Kropka nad i” został zapytany o koalicję z PSL-em, który wcześniej nazwał „zorganizowaną grupą przestępczą” i „mafią”. – W 2015 mówiłem tak o wszystkich partiach politycznych: o PSL-u, o Platformie Obywatelskiej, o Prawie i Sprawiedliwości – powiedział Paweł Kukiz.

Dodał, że „przystępuje się do koalicji z tymi, którzy wpisują do swojego programu postulaty Kukiz15, postulaty proobywatelskie”.

– Skoro przez te cztery lata Prawo i Sprawiedliwość, które posiada wszelkie instrumenty do aresztowania mafii i gangsterów, nikogo z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ani z Platformy Obywatelskiej, ani od siebie nie zaaresztowało, to z tego wniosek, że są czyści jak łza – ocenił Kukiz.

– Dlatego przeprosiłem, widocznie racji nie miałem, skoro wszyscy są na wolności – dodał.

Zapytany o to, czemu chce dostać się do Sejmu, odpowiedział, że chce zmienić ustrój. – Z PSL-em zmienię, z Koalicją Polską, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jeżeli będziemy języczkiem u wagi – zaznaczył.

– Mnie interesuje to, co jest na pierwszej stronie programu: „Rzeczpospolita obywatelska: Polska musi być krajem, gdzie pierwszy głos należy do obywateli, a nie do liderów partii politycznych. Chcemy wzmocnić wpływ roli wyborców w kontroli władz i zwiększyć ich wpływ na sprawy publiczne: mieszany system wyborczy, obligatoryjne, wiążące referenda.. – mówił Kukiz cytując program Koalicji Polskiej.

– Ani Prawo i Sprawiedliwość ani Koalicja Obywatelska z Lewicą nie są w stanie samodzielnie sprawować władzy – dodał. Wtrącił też, że „prawdopodobieństwo, że zgodzą się na te postulaty są bliskie zeru”.

Źródło: tvn24.pl