Macron kazał stworzyć aplikację mobilną, by śledzić swoich ministrów! Trzyma ich na elektronicznej smyczy

Emanuel Macron zlecił by stworzono specjalna aplikację na smartfony. Dzięki niej prezydent Francji kontroluje na dystans tempo pracy swoich ministrów.

Jak podaje portal rmf24.pl, aplikacja stworzona dla Emanuela Macrona, na bieżąco śledzi wprowadzanie w życie zapowiedzianych przez niego reform. Mówiąc wprost patrzy na ręce ministrom.

Jak podają francuskie media, aplikacja polega na tym, że gdy jeden członek rządu pracuje po prostu zbyt wolno, on i jego stanowisko w aplikacji zaznaczane jest na czerwono. Wtedy nawet Macron, zdaje sobie sprawę, że coś nie działa. Co więcej, by prezydent Francji na pewno zrozumiał, że jest problem, jego smartfon podnosi alarm.

Jak podają francuskie media, informacje o stworzeniu tej aplikacji utrzymywane było w tajemnicy. Według francuskich publicystów, Macron w przenośni trzyma ministrów na elektronicznej smyczy!

A jak wygląda praca francuskich ministrów według tej aplikacji? No cóż jest czerwono. Jak podają informatorzy większość szefów resortów pracuje zbyt wolno w porównaniu do ambicji Macrona. Ponoć prezydent jest wściekły i planuje już zwolnienia.

