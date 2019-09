Oscary 2020: O statuetkę walczy film, w którym mały Niemiec i Adolf Hitler ukrywają na strychu Żydówkę, na której życie czyhają naziści

Oscary 2020: Polskim kandydatem do statuetki jest film „Boże Ciało” Mateusza Pacewicza, opowiadający prawdziwą historię chłopaka, który po wyjściu z poprawczaka zaczął podszywać się pod księdza w małomiasteczkowej parafii. Najbardziej kontrowersyjnym rywalem dla polskiego filmu będzie produkcja, w której mały Niemiec i Adolf Hitler ukrywają na strychu Żydówkę, na której życie czyhają naziści…

Polskim kandydatem do Oscarów 2020 jest film „Boże Ciało” Mateusza Pacewicza. Jest to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem.

Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego jednak, popychany niemożliwym do spełnienia marzeniem, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i w przebraniu księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku.

Polski pomysł na tegoroczny film walczący o statuetkę jest może kontrowersyjny, ale przynajmniej opiera się na prawdziwej historii, więc nie można polskim twórcą zarzucić, że chcą szokować widzów „na siłę”.

Tego samego nie można powiedzieć o niemiecko-amerykańskiej produkcji pod tytułem „Jojo Rabbit”. Jest to film, w którym niemiecki chłopiec znajduje młodą Żydówkę, którą ukrywa na strychu samotnie wychowująca go matka. Młodemu Niemcowi we wszystkim co robi towarzyszy jego wymyślony przyjaciel Adolf Hitler. Od tej pory razem będą strzec sekretu dzielnej Niemki, aby ukrywanej Żydówki nie dopadli źli naziści.

Pomysł na film jest absurdalny – Adolf Hitler jako zmyślony przyjaciel dziecka i dzielna niemiecka rodzina ratująca Żydów przed nazistami? Niby jest „kontrowersyjnie” ale to wszystko w ramach opowiadania nowej poprawnej politycznie wersji historii, w której dzielni Niemcy zmagają się z najazdem złych bezpaństwowych nazistów.

Pozostałe propozycje zgłoszone przez różne państwa do Oscarów prezentują się tak:

Algieria: „Papicha”

Austria: „Joy”

Belgia: „Nuestras madres”

Boliwia: „Tu me manques”

Bośnia i Hercegowina: „Sin”

Brazylia: „Niewidoczne życie sióstr Gusmao”

Bułgaria: „Ága”

Chile: „Arañy”

Chorwacja: „Mali”

Dominikana: „El proyeccionista”

Egipt: „Ward masmoum”

Ekwador: „La mala noche”

Estonia: „Tõde ja õigus”

Finlandia: „Głupie, młode serce”

Gruzja: „Shindisi”

Hiszpania: „Ból i blask”

Holandia: „Instinct”

Iran: „Dar Jostojoy-e Farideh”

Japonia: „Tenki no Ko”

Kambodża: „Melodia życia”

Kolumbia: „Monos – oddział małp”

Korea Południowa: „Parasite”

Kostaryka: „Przebudzenie”

Kuba: „Un traductor”

Litwa: „Laiko tiltai”

Macedonia Północna: „Kraina miodu”

Maroko: „Adam”

Meksyk: „La camarista”

Nepal: „Bulbul”

Niemcy: „Błąd systemu”

Norwegia: „Kradnąc konie”

Pakistan: „Laal Kabootar”

Palestyna: „Tam gdzieś musi być niebo”

Panama: „Todos cambiamos”

Peru: „Mój ojciec”

Portugalia: „A Herdade”

RPA: „Knuckle City”

Rumunia: „La Gomera”

Serbia: „Kralj Petar I”

Słowacja: „Nech je svetlo”

Słowenia: „Zgodovina ljubezni”

Szwajcaria: „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse”

Szwecja: „And Then We Danced”

Tajwan: „Czyim mężem był mój eks?”

Tunezja: „Weldi”

Turcja: „Baglilik Asli”

Uganda: „Kony Order from Above”

Ukraina: „Dodomu”

Urugwaj: „Así habló el cambista”

Węgry: „Akik maradtak”

Źródło: Opis dystrybutora filmu „Boże Ciało”/Opis dystrybutora filmu „Jojo Rabbit”/Filmweb/Nczas.com