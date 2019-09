Papież Franciszek znów szokuje! Krytykuje karę „dożywocia”. „Nigdy nie pozbawiaj nikogo prawa do rozpoczynania od nowa!”

– Nigdy nie pozbawiaj nikogo prawa do rozpoczynania od nowa! – powiedział papież Franciszek podczas audiencji 14 września. Wcześniej duże kontrowersje wzbudziło określenie przez papieża kary śmierci mianem niedopuszczalnej, choć dotychczas Kościół katolicki ją popierał.

14 września na placu Świętego Piotra w Watykanie zgromadzili się strażnicy więzienni, aby wysłuchać audiencji papieskiej. Słowa hierarchy mocno ich jednak zaskoczyły. Papież Franciszek skrytykował karę dożywotniego więzienia.

– Usuwając błędy z przeszłości, nie możemy przekreślić nadziei na przyszłość. Dożywotnie więzienie nie jest rozwiązaniem problemów, lecz problemem do rozwiązania. Ponieważ jeśli nadzieja jest zamknięta, społeczeństwo nie ma przyszłości. Nigdy nie pozbawiaj nikogo prawa do rozpoczynania od nowa! – powiedział papież.

To już kolejna kontrowersyjna wypowiedź tego typu autorstwa biskupa Rzymu. Wcześniej Franciszek był krytykowany za uznanie kary śmierci za „niedopuszczalną”, choć dotychczas w nauce Kościoła katolickiego była ona dozwolona, a czasem nawet wskazana.

Franciszek uważa, że kara dożywotniego więzienia to zakamuflowana kara śmierci.

– Wszyscy chrześcijanie i ludzie dobrej woli są dziś wezwani do walki nie tylko z karą śmierci we wszelkich formach, legalnych czy nielegalnych. Mają też walczyć o poprawę warunków w więzieniach, z poszanowaniem godności ludzkiej osób pozbawionych wolności. Łączę to z dożywotnim więzieniem. W watykańskim kodeksie karnym od nie tak dawna nie ma już dożywocia. Bo dożywocie to zakamuflowana kara śmierci – mówił Ojciec Święty.

Idąc tym tropem można dojść do wniosku, że jakiekolwiek karanie przestępcy będzie niedługo uznane w katolickiej wykładni za niemoralne.

