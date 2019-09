Polska da się wciągnąć w nową wojnę z Iranem? MSZ potępia ataki na rafinerie w Arabii Saudyjskiej

MSZ potępiło we wtorek atak na rafinerie w Arabii Saudyjskiej. Według resortu spraw zagranicznych stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa w całym regionie i negatywnie wpływa na globalną gospodarkę. MSZ wyraziło też nadzieję, że na skutek ataku nie dojdzie do eskalacji konfliktu w tym regionie.

– MSZ RP potępia atak, który miał miejsce na rafinerie w Arabii Saudyjskiej, a który stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w całym regionie i negatywnie wpływa na globalną gospodarkę – czytamy w oświadczeniu resortu przekazanym PAP.

Według ministerstwa istotne będzie wyjaśnienie okoliczności ataku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych. MSZ wyraziło też nadzieję, „że na skutek tego ataku nie dojdzie do dalszej eskalacji konfliktu w regionie Zatoki”.

Dwie instalacje w rafinerii Abqaiq, należącej do koncernu saudyjskiego Aramco w miejscowości Buquyaq na wschodzie Arabii Saudyjskiej, stały się w sobotę wcześnie rano celem ataków dronów; doszło do dwóch pożarów – podała oficjalna agencja SPA, powołując się na MSW.

Do ataków przyznał się wspierany przez Iran rebeliancki ruch Huti, walczący w Jemenie z siłami rządowymi; te z kolei wspiera koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej. Huti twierdzą, że do ataków użyli dronów. Wysoki rangą urzędnik amerykański w rozmowie z agencją Reutera mówił jednak, że zakres i precyzja ataków wskazują, że zostały one przeprowadzone z Iranu, a nie z Jemenu.

Źródło: PAP