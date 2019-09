[PROGNOZA POGODY] Nadchodzi DRAMATYCZNE ZAŁAMANIE POGODY. Czekają nas burze, grad i śnieg!

Meteorolodzy ostrzegają, że w tym tygodniu dojdzie w całym kraju do gwałtownego załamania pogody. Pojawią się burze, grad, a nawet opady śniegu! Temperatura, w niektórych miejscach może spaść do 1 stopnia C.

„Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczące silnego wiatru i burz mogą zostać wydane już we wtorek dla województwa zachodniopomorskiego. Niewiele lepiej będzie wyglądała sytuacja w reszcie kraju, gdyż dla większości województw prognozowane są ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące silnego wiatru, a miejscami także burz. Silne podmuchy grożą województwom: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubuskim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim śląskim, wielkopolskim,, opolskim i dolnośląskim” – czytamy na Fakt.pl.

Burze mogą wystąpić też w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim. Zdaniem Polskich Łowców Burz możemy spodziewać się też gradu, a w górach nawet opadów śniegu!

Kiedy spojrzymy w kalendarz widzimy, że trwa jeszcze lato, ale widok za oknami tego nie potwierdzi. W miejscach gdzie pojawią się opady deszczu ze śniegiem temperatura gwałtownie spadnie. Zdaniem IMiGW noc z wtorku na środę na Podhalu będzie bardzo chłodna, a temperatury wskażą zaledwie 1 stopień C powyżej zera.

Źródła: IMiGW, Fakt.pl, Polscy Łowcy Burz