Przygotowując dzieci do I Komunii Świętej wpajają im herezję. Pomysły czerpią z książki napisanej przez biskupa [FOTO]

Tak zwane „bezstresowe wychowanie” jest najwyraźniej obecne nie tylko w lewicowych rodzinach, ale także w domach chrześcijan. Niestety również tam ta praktyka zbiera szkodliwy plon. Okazuje się, że niektórzy chrześcijańscy rodzice wpajają swoim dzieciom herezje, aby ich zbytnio nie stresować…

Pewna polska matka chwali się na Facebooku tym, że swoje przygotowujące się do I Komunii Świętej dziecko, uczy niezgodnej z nauką kościelną formuły sześciu prawd wiary. Wszystko po to, aby jej córka podczas nauki nie odczuła dyskomfortu.

Z wpisu można wnioskować, że zapewne nie jest ona w tym wpajaniu herezji osamotniona, ponieważ swój pomysł oparła na książce napisanej przez biskupa Andrzeja Czaję pt. „Szczerze o Kościele” (2014).

Co powinno zostać zmienione według niepokornej matki i biskupa?

Druga Prawda Wiary oryginalnie brzmi tak: „Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze„.

W wersji z biskupiej książki i nauczań wspomnianej matki to przykazanie wygląda tak: „Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a na nasze zło ma lekarstwo„.

Nie jest to jedynie „subtelna” zmiana, lecz przekształcenie, które wywraca sens tej Prawdy do góry nogami.

Owa matka tak tłumaczy swoją decyzję na Facebooku:

„Uczymy Olę w ramach przygotowań do I Komunii św. INNEJ FORMUŁY SZEŚCIU PRAWD WIARY. Tę formułę zaproponował Ks. Bp Andrzej Czaja w książce „Szczerze o Kościele” (2014) jako własciwszą i w sensie spójności z nauką Kościoła, i zdrowszą psychicznie dla dzieci. Formuła nam znana nie jest wykładnią Kościoła powszechnego, tylko lokalną formułą, znaną i nauczaną tylko w Polsce, ale co najważniejsze: niezgodną z prawdą objawioną o Panu Bogu i bardzo szkodliwą. Zachęcam innych Rodziców do rebelii! Właśnie napisałam list do Pani katechetki, że Olę uczymy – jak niżej”

Nawet jeśli w innych krajach korzysta się z innego niż w Polsce tłumaczenia, to każdy lokalny Kościół stara się używać takiego kształtu wykładni, aby jak najlepiej oddawała ona sens oryginału. Żaden katolik nie powinien samemu zmieniać nic w Prawdach Wiary, będących paradygmatem całego chrześcijańskiego przekazu.

Źródło: Facebook