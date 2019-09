Szykuje się megaskandal dyplomatyczny! Rosjanie znowu bezczelnie fałszują historię II Wojny Światowej

W Polsce 17 września kojarzy się jednoznacznie. To właśnie 17 września 1939 r. gdy Polacy walczyli z Niemcami, zostali zaatakowani przez Rosjan. Wejście Armii Czerwonej na terytorium Rzeczypospolitej określa się jako wbicie noża w plecy. Jak się okazuje Rosjanie zupełnie inaczej pojmują historię.

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Republice Południowej Afryki zamieściła dziś na swoim oficjalnym profilu na Twitterze skandaliczny wpis. Otóż według Rosjan, Związek Radziecki często jest oskarżany o napaść na Polskę, tymczasem oni wyzwalali Białoruś i Ukrainę spod polskiej okupacji.

„ZSRR jest często oskarżany o napaść na Polskę. Nieprawda. Naziści zaatakowali Polskę 1 września. Dopiero 17 września gdy polski rząd uciekł, a siły zbrojne zostały pokonane, Armia Czerwona wkroczyła na „ziemie polskie” – Białoruś i Ukrainę, które były okupowane przez Warszawę od 1920 r.” – napisali rosyjscy dyplomaci powielając stalinowska propagandę

Internauci poczuli się oburzeni tym wpisem. Wielu z nich zamieściło w swoich komentarzach fotografie gazet z września 1939 r., w których jednoznacznie stwierdzono, że Związek Radziecki napadł na Polskę. Niektórzy przypomnieli również zbrodnie wojenne, których dopuścili się Rosjanie.

The USSR is often accused of invading Poland. Wrong! The Nazis attacked Poland on 1 September. It was not until 17 September, with Polish government fleeing & forces defeated, that the Red Army entered "Polish territories" – Belarus and Ukraine occupied by Warsaw since 1920 pic.twitter.com/supwmNBH90

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) September 17, 2019