Trump zwleka z odpowiedzią na działania Iranu. Arabia Saudyjska będzie musiała zapłacić za nie Amerykanom [VIDEO]

Prezydent Donald Trump powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że USA mają wiele możliwości, jeśli chodzi o reakcję na sobotnie ataki na saudyjskie rafinerie, ale odmówił podania konkretnych informacji i zastrzegł, że nie obiecał Arabii Saudyjskiej ochrony.

Amerykański prezydent powiedział także, że Arabia Saudyjska będzie się musiała zaangażować militarnie w taki atak, a także zapłacić USA za jego wykonanie.

– To był atak na Arabię Saudyjską, a nie na nas, ale z pewnością pomożemy – zapowiedział.

„The Saudis are going to have a lot of involvement in this if we decide to do something … and that includes payment and they understand that fully,” Trump tells @jonkarl when asked if he thinks it’s the responsibility of the Saudis to defend themselves https://t.co/pPPeWQAytw pic.twitter.com/1samargT6M

— ABC News Politics (@ABCPolitics) September 16, 2019