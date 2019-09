W nowym filmie Sekielskiego pojawią się księża pedofile spoza naszego układu słonecznego i płaska ziemia? Reżyser umawia się na rozmowę ze znawcą tematu [FOTO]

Tomasz Sekielski jest w trakcie kręcenia kolejnego filmu o pedofilii w Kościele. Poprzedni reklamował serią koszulek. Podczas procesu twórczego reżyser umawia się na rozmowy z różnymi specjalistami. Jeden z nich zajmuje się teoriami o płaskiej Ziemi i starożytnych kosmitach.

O tym jak bardzo „ideowy” był projekt filmowy „Tylko nie mów nikomu” Tomasza Sekielskiego świadczy to, że po kinowym sukcesie reżyser zaczął sprzedawać koszulki z logiem filmu o pedofilii. Na dodatek ogłosił, że powstanie druga część dochodowej produkcji.

Słowo się rzekło i Sekielski na gwałt potrzebuje specjalistów od tematu, z którymi mógłby przeprowadzić wywiady. W końcu trzeba kuć żelazo póki gorące.

Na jego profilu facebookowym odezwał się do niego mężczyzna twierdzący, że był molestowany przez księdza i to sam Karol Wojtyła przeniósł później rzeczonego pedofila do innej parafii.

Sekielski od razu wyraził chęć umówienia się na spotkanie w celu przeprowadzenia wywiadu. Okazuje się, że ów mężczyzna, który miał być rzekomo molestowany pod nosem Wojtyły, jest również specjalistą od teorii spiskowych.

Na jego profilu można znaleźć sporo informacji o spiskach NASA, płaskiej Ziemi, czy starożytnych kosmitach…

Czy Tomasz Sekielski wykorzysta jego wiedzę i w swoim filmie pokaże księży pedofilii spoza naszego układu słonecznego?

