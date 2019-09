Żenada w TVP INFO. „W tyle wizji” wyśmiewa Korwin-Mikkego. Chwilę później Ziemkiewicz przerywa telefon sympatyka Konfederacji [VIDEO]

TVP Info robi postępy. Po tym jak reżymowa telewizja kompletnie wycięła polityków nieprzychylnych obozowi rządzącemu z Konfederacji, teraz pojawiają się coraz częstsze wątki dotyczące jedynego ugrupowania antysystemowego w tych wyborach.

We wczorajszym programie „W tyle wizji”, który prowadzili Rafał Ziemkiewicz oraz Stanisław Janiecki, po raz kolejny pojawiło się nawiązanie do Konfederacji Wolność i Niepodległość. Po raz kolejny wypadło to żenująco.

Poprzednio, podczas prezentacji jedynek Konfederacji, liderów ugrupowania porównano do…muminków. Teraz, by zaatakować nieprzychylne PiS-owi ugrupowanie wycięto fragmenty dawnych wypowiedzi Korwin-Mikkego. Pierwsza wypowiedź o plemnikach i słynnym „przenikaniu” dotyczyła tego, że są prowadzone takie badania.

TVP Info natomiast przedstawiło to tak, jakby była to prawda objawiona przez JKM-a. Nie trzeba wskazywać, jak łatwa była manipulacja słowami o niepełnosprawnych. Choć samo już przypominanie kontrowersyjnych wypowiedzi sprzed lat, podczas gdy Konfederacja jest zamilczana przez reżymowe media jest niskim chwytem.

Rzetelność @tvp_info TVP jest porażająca. Nie pokazują nikogo z Konfederacji miesiącami, a jak pokażą to z muminkami albo taki sposób. Panie @R_A_Ziemkiewicz kiedyś uścisnąłem dłoń z szacunkiem, dziś mówię: proszę się wstydzić. Dlaczego nie pokazujecie tak Kaczyńskiego? Dno! pic.twitter.com/IdK6SxRxQ7 — Bob Gedron (@Bob_Gedron) September 16, 2019

Do tego chciał odnieść się jeden z przypuszczalnie sympatyków Konfederacji, który wskazywał, że TVP zdaje się ignorować partię, na którą głosowało ponad 630 tysięcy osób w ostatnich wyborach. Partii która ma swoją reprezentację w Sejmie, a w sondażach regularnie przekracza 5 procent.

Rafał Ziemkiewicz nie pozwolił jednak na dokończenie tej wypowiedzi i przerywając zaczął tłumaczyć, że on odpowiada tylko za ten program, który prowadzi. – Ja nie widzę różnicy w swoim postępowaniu. Dawno temu, jak byłem w Ameryce, to mnie nauczyli takiej zasady: popieraj sprawy, a nie osoby, nie partię – powiedział publicysta.

Jednak materiał i jego zachowanie spotkały się z ostrymi atakami ze strony Internautów. – Obciął wypowiedź i wykręcił się sianem. Rafał, nie popierasz dobrej sprawy tylko dobrą zmianę! – pisze Bob Gedron.