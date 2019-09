Znowu atak z okrzykiem „Allach Akbar”. Nielegalny imigrant chciał zadźgać żołnierza w Mediolanie

We wtorek 17 września doszło do ataku ulicznego na żołnierza stojącego przed dworcem głównym w Mediolanie. Napastnik zaatakował z okrzykiem „Allach akbar”, ale został obezwładniony i przekazany policji.

Żołnierz był na służbie i brał udział w operacji „Strade Sicure” zabezpieczając plac Duca d’Aosta przed dworcem kolejowym Mediolanie. Został zaatakowany od tyłu przez mężczyznę uzbrojonego w nożyczki, który ranił go w plecy i szyję.

Z pomocą żołnierzowi przyszedł znajdujący się nieopodal patrol Karabinierów. Napastnik został aresztowany, a podczas zatrzymywania krzyczał: „Allah Akbar”.

