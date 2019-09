34 polskich turystów ewakuowanych w Malezji! Spłonął kompleks hotelowy w którym wypoczywali [FOTO+VIDEO]

– Ze względu na pożar w kompleksie hotelowym Berjaya na malezyjskiej wyspie Tioman doszło do ewakuacji 34 polskich turystów. Nikomu nic się nie stało, turyści zostali przeniesieni do innego hotelu – powiedziała rzeczniczka prasowa Rainbow Tours Edyta Romanowska.

W kompleksie hotelowym Berjaya na znanej wśród turystów małej malezyjskiej wyspie Tioman, leżącej przy wschodnim wybrzeżu Malezji kontynentalnej, wybuchł nad ranem pożar – zapaliła się jedna z restauracji i dwa domki. Na Facebooku hotelu Berjaya Tioman Resort poinformowano, że sytuacja jest już pod kontrolą i kompleks funkcjonuje normalnie.

Malezyjska gazeta anglojęzyczna „New Straits Times” podała na swojej stronie internetowej, powołując się na straż pożarną, że domki, które stanęły w ogniu, i w których mieściło się osiem pokoi, całkowicie spłonęły.

Jak przekazała rzeczniczka prasowa Rainbow Tours Edyta Romanowska, nad ranem z hotelu ewakuowano grupę 34 Polaków podróżujących właśnie z tym biurem. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin.

– W tym czasie nasi turyści przebywali na plaży, ok. 9 wrócili do hotelu, gdzie zjedli śniadanie w restauracji, która nie uległa zniszczeniu – podkreśliła. Potem przeniesiono ich do innego hotelu o tym samym standardzie.

Jak podkreśliła Romanowska, nikomu nic się nie stało, a turyści – zgodnie z planem – będą przebywali w Malezji jeszcze przez dwie noce. Rzeczniczka prasowa Rainbow Tours zapewniła też, że biuro jest w stałym kontakcie z rezydentem, który jest na miejscu.

Rzeczniczka MSZ Ewa Suwara poinformowała resort, że „nie ma informacji o poszkodowanych i rannych”. – Służba konsularna monitoruje sytuacje. Nikt z obywateli nie zgłosił się do konsula – zaznaczyła.

Resort di Pulau Tioman musnah dalam kebakaranhttps://t.co/YHyt9Koz9A pic.twitter.com/eRKcqivnpC — Berita Harian (@bharianmy) September 18, 2019

Sebuah restoran dan beberapa chalet milik Berjaya Tioman Resort, Pulau Tioman di Rompin dilaporkan musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Berita penuh di https://t.co/1tuM2BJTmm#sinarharian #video #kebakaran #tioman pic.twitter.com/IsppF37EKd — Sinar Harian (@SinarOnline) September 18, 2019

Źródła: PAP/twitter.com