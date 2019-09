Ambasada USA w Polsce ostrzega Amerykanów przed… Polkami! „Zwabią, upoją alkoholem i okradną”

Amerykańska ambasada w Polsce opublikowała na swojej stronie komunikat dotyczący bezpieczeństwa w Polsce. Dyplomaci ostrzegają Amerykanów przed… Polkami!

Ambasada USA ostrzega w komunikacie, że w polskich miastach bardzo często dochodzi do przypadków wykorzystywania amerykańskich turystów przez pracujące w klubach Polki. Atrakcyjne kobiety mają najpierw zwabiać Amerykanów do klubu, tam ich upijać, a na końcu okradać.

„Ofiary tych oszustw są zachęcane do wejścia do baru lub klubu obietnicami zniżek i promocji, a wewnątrz są wykorzystywane finansowo, będąc pod wpływem alkoholu. Zawyżone płatności kartami kredytowymi mogą być trudne do podważenia, gdyż bary i kluby posiadają dowody na to, że ofiary dokonywały płatności dobrowolnie” – można przeczytać na stronie ambasady.

Dyplomaci instruują również swoich krajan, którzy chcą odwiedzić Polskę, w jaki sposób mogą uniknąć kradzieży. Ambasada radzi, aby zawsze „prosić o cennik przed dokonaniem zamówienia” i nie pozostawiać swoich napojów poza zasięgiem wzroku”.

Źródło: https://pl.usembassy.gov/pl/