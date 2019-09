Dorota Wellman chce zrobić wywiad z Kaczyńskim i Tuskiem. Gwiazda TVN zdradziła, o co by ich zapytała

Dorota Wellman w rozmowie z Anną Sobańdą z portalu dziennik.pl postanowiła wypowiedzieć się na temat polityki w Polsce. Jak wiadomo, gdzie Polaków dwóch, tam trzy opinie polityczne, swoje trzy grosze może też dorzucić zatem prowadząca „Dzień Dobry TVN”.

W rozmowie z portalem dziennik.pl gwiazda zdradziła, że chciałaby przeprowadzić wywiad z najpopularniejszymi polskimi politykami, czyli Jarosławem Kaczyńskim oraz Donaldem Tuskiem. Podkreśliła jednak, że nie chciałaby, by ktokolwiek narzucał jej, o co ma ich pytać.

O co Wellman chciałaby zapytać Kaczyńskiego? – Zapytałabym go o wiele ważnych rzeczy (…) Co ma w głowie? Jaką ma wizję Polski? Czy naprawdę wszystkich lubi, czy może nienawidzi? Jak widzi Polskę za 10 lat, kiedy ja będę już bardzo starym człowiekiem? – wymienia dziennikarka.

Dorota Wellman chciałaby również przepytać dawnego lidera innej partii Donalda Tuska, do którego miałaby jednak inne pytania. – Czemu zdecydował się na politykę zagraniczną? Jak się czuje z tym, że go teraz Polacy nie chcą? – mówi prowadząca „Dzień Dobry TVN”.

Wellman podkreśliła także, że nie ciągnie jej do polityki, ale chętnie sprawdziłaby się w TVN24 (dotychczas zajmowała się raczej programami telewizji śniadaniowej i TVN Style). Możemy mieć jednak wątpliwości, czy pozwolono by jej tam na zadawanie takich pytań.

– W „Dzień Dobry TVN” świata nie zbawimy, nie obalimy rządów, nie zrobimy takich rzeczy, jakie czasem robią programy telewizyjne, czy potrafi zrobić jeden wywiad – wylicza Wellman. Gwiazda TVN dodała też, że w Polsce potrzebna jest prawdziwa „dobra zmiana”.