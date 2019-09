Gwiazda „Top Model” aresztowana. Miała „szaleć” na wybiegu, a szalała w domu [FOTO]

Finalistka amerykańskiego „Top Model” została aresztowana. Program otworzył Renee Alway drogę do kariery, niestety 33-latka nie wykorzystała szansy i prawdopodobnie trafi do więzienia.

Gwiazda nie udźwignęła ciężaru sławy, na jej sytuację wpłynęły także problemy emocjonalne związane z przemocą, jakiej doznała w domu.

Renee Alway z Michigan uczestniczyła w 8. amerykańskiej edycji popularnego programu w 2007 roku. Zajęła trzecie miejsce w „America’s Next Top Model”. Modelka dotarła także do finału spin-offu reality show „Modelville”, zajmując drugą lokatę. Drzwi do kariery stanęły przed nią otworem.

omg so renee alway from americas next top model is in prison for like 12 years pic.twitter.com/rR8qGMMvM9 — adriana 🍷 (@adridameron) May 11, 2017

Niestety Amerykanka jako dziecko była ofiarą przemocy ze strony ojca policjanta, który okazał się katem znęcającym się nad córką i żoną. Problemy emocjonalne i brzemię sławy okazały się ponad jej siły. Renee uzależniła się od narkotyków. Aby zdobywać pieniądze na kolejne działki zaczęła kraść i dopuszczać się oszustw.

Gwiazda została skazana na 12 lat więzienia. Wyszła w 2018 roku po czterech latach i zapewniała, iż wyciągnęła pozytywne wnioski ze złych doświadczeń. Niestety, nie udało jej się dotrzymać obietnicy.

10 września 33-latka ponownie trafiła za kratki. Złamała zasady zwolnienia warunkowego i ponownie wróci do więzienia pod zarzutem przemocy domowej, gróźb terroryzmu i spowodowania obrażeń ciała.

America's Next Top Model's Renee Alway arrested for domestic violence after 2018 prison release – Daily Mail https://t.co/Bww4bG4yR9 pic.twitter.com/SefY9T33l5 — Chino News (@Chino_CA_News) September 17, 2019

Źródło: Daily Mail