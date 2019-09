Jurna parka! Policja zatrzymała parę pijanych rowerzystów, a ci w radiowozie dawaj w amory

W USA policjanci nie maja łatwej roboty. Na Florydzie policjanci zatrzymali parę rowerzystów, za jazdę pod wpływem alkoholu. Gdy policjanci, wyszli z radiowozu i zostawili pijanych kochanków samych – oni od razu wzięli się do roboty i zaczęli w radiowozie uprawiać seks…

Jak podaje „Daily Mail” policjanci patrolujący okolice Fernandina Beach, w pewnym momencie zauważyli, dziwnie zachowującą się parę rowerzystów. Jak się okazało mężczyzna i kobieta byli pijani.

Jak podają amerykańskie media, para była tak pijana, że o mało co nie wpadła pod przejeżdżający samochód. Funkcjonariusze widząc nieporadność rozkosznej dwójki, natychmiast ją zatrzymali. Wtedy okazało się, że para jest kompletnie pijana, a mężczyzna w plecaku miał dodatkowo duże zapasy piwa.

Policjant następnie opowiada, że para jak została sama w radiowozie zaczęła uprawiać seks.

– 31-letni Aaron Seth Thomas i 35-letnia Megan Lynn Mondanaro zostali zatrzymani i wsadzeni do radiowozu w celu przewiezienia ich do aresztu. To ich jednak nie uspokoiło. Kiedy byłem na zewnątrz auta, oni zaczęli się rozbierać i uprawiać seks – opowiada jeden z policjantów.

Policjant gdy zobaczył co wyprawia się w radiowozie, zaczął ściągać rozbuchanego mężczyznę z kobiety a następnie z samochodu.

Ten w furii przewrócił funkcjonariusza i zaczął nago uciekać przed siebie, jednak policjanci szybko go zatrzymali.

Mężczyzna i kobieta usłyszeli zarzuty.

Florida couple arrested on DUI charges later found having sex in back of the patrol car. https://t.co/vIezZXZuyQ pic.twitter.com/k6YiI6CBBF

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 16, 2019

Źródło: Daily Mail