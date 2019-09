Kompletna zmiana pogody! Powrót lata na początek jesieni. Meteorolodzy zaskoczeni [PROGNOZA POGODY]

Zwolennicy teorii o globalnym ociepleniu znów popadną w ekstazę. Okazuje się, że już niedługo chłód, wiatr i nieprzyjemna aura odejdą w niepamięć, a początek jesieni ma przywitać nas powrotem lata. Termometry ponownie pokażą 26 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody zmienną jest, o czym będą mogli się niedługo przekonać mieszkańcy Polski. Dopiero co nadciągnęła do nas „bestia ze wschodu”, która przyniosła radykalne ochłodzenie i silne wiatry. Jednak niedługo wszystko to odejdzie w niepamięć, a do naszego kraju dotrze prawdziwe lato.

Polska ma pozostać pod wpływem niżu, który jest odpowiedzialny za obecną aurę, jeszcze przez kilka dni. Zmiana pogody rozpocznie się już 22 września, a dzień później, czyli na początek kalendarzowej jesieni, zapowiadane jest gwałtowne ocieplenie.

Z północnego-zachodu, konkretnie znad Danii, zbliża się do nas wyż Hanneke, który będzie odpowiedzialny za napływ gorącego powietrza nad Europę środkowo-wschodnią. Prognozy Global Forecast System wskazują, że już w niedzielę 22 września termometry pokażą ponad 20 stopni Celsjusza.

To będzie jednak dopiero początek ocieplenia, które odczujemy następnego dnia. Wówczas w całym kraju temperatura ma wynosić od 23 do 26 stopni Celsjusza. Na specjalnie przygotowanej grafice widać, że ciepła aura utrzyma się przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia.

Temperature outlook for Europe for the next 10 days (GFS model). A major outbreak of cold polar maritime airmass will be pushing across much of Europe in the next few days (except W Europe). Temperatures about 4-7 °C below average. Pattern reversal after that. Map: @meteociel pic.twitter.com/q75abNSMoW

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 16, 2019