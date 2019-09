Lewacka cenzura działa! Kolejna debata w mediach bez zaproszenia Konfederacji. Tym razem w TOK FM

Po raz kolejny organizowana jest debata z udziałem przedstawicieli komitetów ogólnopolskich za wyjątkiem Konfederacji. Radio TOK FM dodaje adnotację do dzisiejszej debaty, że „dobór gości debaty jest zawsze arbitralną decyzją redakcji TOK FM”.

Dziś o godz. 18 w Radiu TOK FM odbędzie się debata z przedstawicielami czterech ogólnopolskich komitetów. Piąty – Konfederacja Wolność i Niepodległość – nie otrzymał zaproszenia.

W debacie udział wezmą Paweł Kowal z KO, Maciej Gdula z Lewicy, Agnieszka Ścigaj z PSL i Jan Duda z PiS.

– Właśnie dowiedziałem się z internetu, że Radio TOK FM organizuje debatę kandydatów do Sejmu. Zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich komitetów ogólnopolskich POZA KONFEDERACJĄ – napisał na Facebooku Konrad Berkowicz.

Redakcja TOK FM zastrzega, że „Dobór gości debaty jest zawsze arbitralną decyzją redakcji TOK FM”. – Sondaże przedwyborcze nie dyktują nam składu zaproszonych gości. Organizowane przez nas debaty to nie tylko spotkanie z kandydatami, ale również ograniczona do 2 godzin audycja transmitowana przez Radio TOK FM w całej Polsce – przyznaje radio.

– Każde radio ma prawo organizować debaty nawet PiS-u z samym sobą – ale my mamy prawo to nagłaśniać i wyrażać swoje niezadowolenie – zwłaszcza gdy manipuluje wyborcami rozgłośnia pełna frazesów o „wartościach demokratycznych” – stwierdza Berkowicz.

– Piszmy i pytajmy posłów PiS o to czy taka cenzura im opowiada. Ponoć PiS to uczciwa partia, wiec warto dopytać czy wstawią się przed, w trakcie i po debacie za dyskryminowanym komitetem! Jeśli nie, to będzie tylko świadczyło o tom, że czują sie komfortowo w gronie „bandy czworga”. Wczoraj Joanna Senyszyn powiedziała w debacie okręgu Gdynia, że w Polsce jest dyskryminacja i będzie walczyła z nią, wiec już powinna stać z transparentem KONSTYTUCJA pod siedzibą TOK FM – dodał Konrad Smuniewski.