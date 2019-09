Ojciec z córką w niezwykły sposób przepędzili bandytę. Policja chwali ich odwagę [VIDEO]

Ojciec i jego 11. letnia córka zapobiegli napadowi na supermarket. Dokonali tego w rzadko spotykany sposób. Brytyjska policja chwali ich za niezwykłą odwagę.

Do napadu doszło w poniedziałek około 10 wieczorem. Ojciec z córką robili zakupy gdy zamaskowany napastnik wszedł do sklepu w Sussex i wyciągnął nóż chcąc obrabować kasę.

Dzielna rodzina pokrzyżowała jednak plany przestępcy i zmusiła do ucieczki rzucając w niego chlebem oraz butelkami.

Policja potwierdziła, że w trakcie napadu nikt nie ucierpiał i pochwaliła ojca i córkę.

– Brak mi słów aby wystarczająco pochwalić odwagę ojca i córki, którzy podjęli interwencję w trakcie napadu z nożem w ręku – powiedział detektyw konstabl Noel Simmonds.

Podkreślił, że konieczne jest jak najszybsze schwytanie sprawy, ponieważ stanowi on zagrożenie i może zaatakować ponownie, a następnym razem ktoś może zostać poważnie ranny.

– Musimy zidentyfikować podejrzanego tak szybko jak to możliwe, dlatego prosimy ludzi aby zapoznali się z zapisem kamer monitoringu oraz stop klatkami i skontaktowali się z nami, jeśli wiedzą kto jest sprawcą tego czynu lub posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia – zaapelował.

The moment an 11-year-old girl scares off an armed robber by throwing bread at him

— ITV News (@itvnews) 17 września 2019