Poważna operacja córki Wałęsy. „Nigdy się tak nie bałem”

Córka Jarosława Wałęsy przeszła ostatnio operację serca. Zatroskany ojciec wyznaje wprost, że nigdy się tak bardzo nie bał. Na szczęście zabieg się udał i mała Lea wraca do zdrowia.

Pod koniec marca córka Jarosława Wałęsy przeszła skomplikowaną operację serca. Lea, która miała wówczas zaledwie 9 miesięcy, cierpiała na ASD, czyli przegrody międzyprzedsionkowej serca. Gdyby wada ta nie została usunięta, mogłaby doprowadzić nawet do śmierci.

– Ten otwór nie zarósł, po pół roku ta wada bardzo się rozrosła z siedmiu milimetrów do dwunastu. To jest bardzo dużo. Córeczka przestała przybierać na wadze, co jest kluczowe. (…) Nie ma innej opcji w przypadku Lei, niż natychmiastowa operacja na otwartym sercu – mówiła w TVN matka Lei, Ewelina Jachymek-Wałęsa.

– Brakuje jej części serduszka. Bardzo to przeżywam – powiedział Jarosław Wałęsa w wywiadzie dla „Super Expressu”.

Syn byłego prezydenta tak bardzo przejął się kondycją swojego dziecka, że sam podupadł na zdrowiu. Jego stanem zaniepokoili się nawet lekarze.

– Rzeczywiście mąż bardzo słabo wyglądał, to mówili wszyscy. Wychodził chyba wszystkie chodniki, które były na oddziale – powiedziała jego żona.

Teraz Lea jest już po operacji, czuje się dobrze i prawidłowo dalej rozwija.

– Lea w przyszłości będzie całkowicie zdrowa, nie będzie nawet pamiętała operacji. Jedyne, co zostanie to blizna na mostku. Ale ona jest już w tej chwili taka ładna, że wydaje mi się, że nie przeszkoda – wyjaśnił Wałęsa.

