Powstaje „egranizacja” książek Jacka Piekary! Prawdziwa gratka dla konserwatystów. Będzie można wcielić się w inkwizytora [FOTO]

The Dust, czyli polska wytwórnia gier wideo, ogłosiła w lipcu, że zajmie się egranizacją książek fantasy z tzw. „Cyklu Inkwizytorskiego” autorstwa Jacka Piekary. Teraz w sieci pojawiają się pierwsze grafiki koncepcyjne.

„Do projektu prowadzonego przez spółkę THE DUST dołączył zewnętrzny inwestor, wnosząc dodatkowe finansowanie w wysokości 3 mln złotych. Obecny budżet gry to 7 mln złotych (a to dopiero początek!☺). #inkwizytorgra – napisał na swoim Twitterze w lipcu pisarz Jacek Piekara.

The Dust to firma, która specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne, a jej ostatnią produkcją jest „Frankenstein: Beyond the Time” – gra w technologii VR dostępna na platformach Steam, VivePort (HTC) i Oculus. Oprócz tego The Dust tworzy gry promujące różne marki (ma w dorobku realizacje dla marek Kubuś i Tymbark należących do Grupy Maspex).

Jakiś czas temu firma ogłosiła, że zegranizuje „Cykl Inkwizytorski” czyli serię opowiadań fantasy Jacka Piekary o przygodach inkwizytora Mordimera Madderdina wydanych przez Fabrykę Słów, osadzonych w alternatywnej wersji naszego świata, w którym Jezus Chrystus zstąpił z krzyża, ukarał swoich prześladowców i tych, którzy w niego nie uwierzyli.

Książki Piekary często są krytykowane przez lewicowców za popularyzację „radykalnie prawicowych” poglądów. Na szczęście przedstawiciele The Dust ogłosili, że w żaden sposób nie będą cenzurować treści, na których oparta będzie egranizacja. Na dodatek gra ma być dostępna od lat 18. Zapowiada się więc prawdziwa gratka dla grających w gry wideo konserwatystów.

Zagraniczny tytuł produkcji będzie brzmieć „I, THE INQUISITOR”.

Gra ma zostać osadzona w mrocznym i realistycznie brutalnym świecie opartym na opowiadaniach i być przeznaczona przede wszystkim dla odbiorcy dorosłego. W grze będzie można podejmować wiele trudnych wyborów, również tych, które w XXI wieku mogą zostać uznane za „wątpliwe moralnie”.

Jacek Piekara będzie udzielał spółce The Dust konsultacji w zakresie tworzenia fabuły, jednak będą mieli oni również dużą swobodę w kreowaniu scenariusza.

W komunikacie giełdowym The Dust poinformowano, że 3 mln zł od inwestora zostaną przeznaczone na produkcję gry w wersji na komputery oraz konsole PlayStation i Xbox.

Światowa premiera planowana jest na 2022 rok. Komentatorzy uważają, że gra może powtórzyć sukces „Wiedźmina”.

🔥 I, THE INQUISITOR 🔥 Gra w oparciu o cykl moich książek "Ja, inkwizytor" Producent: THE DUST

Budżet: 14 mln

Team: 30-50 osób

Platforma: PC, PS4 (5), Xbox

Gatunek: fabuła/RPG/TPP

Czas: alternatywny XVIw

Inspiracje: Heavy Rain,Detroit BH

PEGI: 18+

Termin wydania: 2022r (świat) pic.twitter.com/Sm3XChnFwq — Jacek Piekara (@JacekPiekara) September 17, 2019

