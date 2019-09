Ranking najbogatszych Niemców. Na czele twórca imperium handlowego

Magazyn „Bilanz” opublikował listę tysiąca najbogatszych Niemców. Wśród nich znaleźli się przedsiębiorcy działający w różnych branżach. Jednakże niekwestionowanym liderem zestawienia jest Dieter Schwarz, potentat branży handlowej.

Dieter Schwarz to twórca imperium handlowego, jakim jest Grupa Schwarz, właściciel sieci sklepów Lidl i Kaufland. Jego majątek to ok. 41,5 mld euro, co czyni go najbogatszym Niemcem w nowożytnej historii.

Drugie i trzecie miejsce zajęły ex aequo rodzina Theo Albrechta Jr. i rodzina Wolfganga Porsche. Ich majątki to ok. 18 mld euro. Pierwsza z nich kontroluje sieć sklepów Aldi Nord, z kolei druga znane firmy z branży motoryzacyjnej Volkswagen oraz Porsche.

W pierwszej dziesiątce najbogatszych Niemców magazynu „Bilanz” znaleźli się również:

4. Rodzina Reimann (16,25 mld euro) – właściciele firm Reckitt Benckiser i Wella

5. Susanne Klatten (15,3 mld euro) – współwłaścicielka BMW i firmy farmaceutycznej Altana

6. Georg Schaeffeler (14,9 mld euro) – właściciel koncernu Schaeffler

7. Stefan Quandt (13,8 mld euro) – współwłaściciel BMW

8. Rodzina Karla Albrechta Jr. (13,5 mld euro) – współwłaściciele sieci sklepów Aldi Sud

9. Rodzina Heister (13,5 mld euro) – współwłaściciele sieci sklepów Aldi Sud

10. Hasso Plattner (11,6 mld euro) – współwłaściciel firmy SAP

Źródło: „Bilanz”