Rosyjskie bombowce nad Bałtykiem zmusiły NATO i sojuszników do poderwania myśliwców. „Demonstracja siły Putina” [VIDEO]

Rosyjskie bombowce strategiczne Tu-160 odbyły wielogodzinny lot nad Bałtykiem. Poderwano między innymi polskie myśliwce F-16C które pilnują przestrzeni powietrznej tych krajów.

Lot odbył się we wtorek i jak podało rosyjskie Ministerstwo Obrony trwał ponad 7 godzin. Parze rosyjskich bombowców strategicznych Tu-160 towarzyszyły przez część trasy myśliwce Su-27.

Przelot rosyjskich samolotów spowodował poderwanie myśliwców z krajów leżących nad Morzem Bałtyckim, które przechwytywały zespół rosyjskich samolotów.

W powietrzu znalazły się szwedzkie Grippeny, należące do lotnictwa Finlandii F/A-18 Hornet i duńskie F-16C. Na spotkanie Rosjanom wylecieli także piloci polskich F-16C.

Pierwszego przechwycenia rosyjskich samolotów dokonały także belgijskie myśliwce F-16AM pełniące od 3 września dyżur w ramach NATO-owskiej misji Baltic Air Policing. Samoloty wystartowały z bazy w Szawlach na Litwie.

Today two @BeAirForce #F16 of #NATO's #BAP mission intercepted two Russian #TU160 Blackjack and two Russian #SU27 Flanker above the Baltic Sea. It was the first scramble for the Belgian detachment which is safeguarding the Baltic airspace since the 3th of september. #WeareNATO pic.twitter.com/WK91ZvVTzU

— Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) September 17, 2019