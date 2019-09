Szok! Agresywny mężczyzna wysiadł z auta z maczetą w ręku i ruszył na drugiego kierowcę [VIDEO]

Okazuje się, że na ulicach Warszawy można poczuć się jak w Paryżu czy Londynie. U nas też jeżdżą po drogach agresywni mężczyźni z maczetami. Kanał YouTubowy „STOP CHAM” opublikował film z facetem, który wyjął z bagażnika ogromną maczetę i ruszył w kierunku nagrywającego tę scenę kierowcy.

Scena jak z horroru lub filmu gangsterskiego pojawiła się na kanale YouTube – „STOP CHAM”. Samo zdarzenie miało miejsce w Warszawie na ul. Jagiellońskiej, nieopodal klubu Hulakula. Jak relacjonuje całe zajście kierowca nagrywający ta sytuację, miał on późnym wieczorem wracać z dziewczyną do domu, kiedy zauważył stojące na światłach auto.

„Dojeżdżając do skrzyżowania zobaczyłem, że stoi samochód z otwartymi drzwiami. Nagle wysiadł jakiś facet, podszedł do bagażnika i go otworzył” – czytamy w relacji z zdarzenia.

Na nagraniu widzimy, jak postawny mężczyzna wyciąga z bagażnika ogromną maczetę i rusza w kierunku nagrywającego wszystko mężczyzny. Ten momentalnie wrzucił wsteczny bieg.

„Jak już wyjął maczetę i zaczął iść w naszą stronę, to moja dziewczyna krzyknęła: cofaj! Tak też zrobiłem, ominęliśmy tego faceta i pojechaliśmy dalej” – czytamy w relacji zaatakowanego kierowcy.

Źródło: YuoTube: Stop Cham