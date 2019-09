Tak się kończy rozdawnictwo. 500 Plus to łatwy łup dla oszustów. Gdzie jest ich najwięcej?

– Tylko w Łodzi od 2016 roku pobrano 660 tys. złotych nienależnych pieniędzy z programu 500 plus. W białostockim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2018 roku aż 725 tys. złotych z programu 500 plus było nienależnie pobranych, a od początku tego roku ta kwota wyniosła już ponad 300 tys. złotych – informuje „Super Express” powołując się na informacje z ministerstwa.

Według założeń, program 500+ w przyszłym roku pochłonie 41 mld złotych. Pieniądze zostaną nam zabrane na obce nam rodziny z dziećmi. Mają być teoretycznie wykorzystywane na najważniejsze potrzeby dzieci, takie jak edukacja, żywienie, odzież czy kultura i sport. Wiadomo powszechnie, że nie na to idą te pieniądze, co pokazuje niedawny sondaż, według którego aż co szósta rodzina przyznaje, że pieniądze zamierza oszczędzić. Naszym kosztem.

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej wyjaśnia, że w razie stwierdzenia marnotrawienia lub wydatkowania 500+ niezgodnie z przeznaczeniem, socjal nie zostaje odebrany.

– W takich przypadkach przeznaczeniem stosowany jest mechanizm przekazywania należnego danej osobie świadczenia w formie rzeczowej lub opłacania usług – tłumaczy Szwed.

– W czerwcu 2019 r., czyli przed rozszerzeniem programu „Rodzina 500+” na każde dziecko, przekazano 1760 świadczeń w formie rzeczowej lub opłacania usług, co stanowiło 0,047 proc. wszystkich wypłaconych świadczeń. W sierpniu 2019 r. takich świadczeń było 1 765, co stanowiło 0,026 proc. wszystkich wypłaconych świadczeń – dodał wiceminister Szwed.

Należy przypomnieć, że próg dochodowy w programie 500+ zniesiono dopiero w lipcu. Wcześniej wypłacano duże sumy na osoby, którym świadczenie się nie należało według przepisów.

