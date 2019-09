Winnicki masakruje propagandowy atak w Konfederację. „Jaruzelski był podłą sowiecką marionetką. A pisowskie trolle niech wytłumaczą Kaczyńskiego ze słów o Gierku i PRL”

– Korwin mówi 30 lat to samo, Kaczyński dla władzy jest gotów na wszystko – stwierdził na Twitterze lider Konfederacji Robert Winnicki. Chodzi o ataki propagandowe, które w sieci rozpętały prorządowe trolle na podstawie starej wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego na temat sowieckiego generała Wojciecha Jaruzelskiego.

– Był poczciwym człowiekiem, znakomitym wojskowym, ale nie znał się na ekonomii. Wywołał stan wojskowy, usiadł na bagnetach i nie wiedział co dalej zrobić – powiedział w kwietniu 2018 roku Janusz Korwin-Mikke w telewizji wpolsce.pl należącej do koncernu Karnowskich.

To właśnie te słowa stały się fundamentem zmasowanego ataku na Konfederację w ostatnich dniach. Propartyjne trolle internetowe podają tę wypowiedź, nieraz podając ją w czasie teraźniejszym, jakby Korwin-Mikke wypowiedział je dzisiaj.

– Konfederacja wierna Ruskim… Szokujące słowa Korwin-Mikkego: „Gen. Jaruzelski był poczciwym człowiekiem, znakomitym wojskowym”. WIDEO – podaje na Twitterze anonimowa „Urszula” linkując do skrajnie propartyjnego portalu wpolityce.pl. – Protokół 3% odpalony – wtóruje jej Paweł.

W akcję – świadomie lub nie – włączyły się także konkretne osoby, m.in. wykazujący poparcie wobec władzy Jacek Piekara. – ✔”Generał Jaruzelski był poczciwym człowiekiem i znakomitym wojskowym”✔ – tak Janusz Korwin-Mikke mówi o komunistycznym zbrodniarzu. Czy to oficjalne stanowisko Konfederacji? A może u was każdy z „wodzów” może pleść co mu ślina na język przyniesie i nie macie nad tym kontroli? – napisał na Twitterze. Należy podkreślić, że gdy padały te słowa, nie było wówczas żadnych informacji o sojuszu Ruchu Narodowego i partii KORWiN, które potem utworzyły koalicję, dziś znaną jako Konfederacja.

Do tej nagonki odniósł się jeden z liderów Konfederacji Robert Winnicki. Swoją wypowiedzią zgasił propagandzistów rządzących socjalistów.

– Pisowcy „odkrywają” po raz setny, na użytek kampanii wyborczej, że JKM od kilkudziesięciu lat ma pretensje do Jaruzelskiego, że ten nie został polskim Pinochetem (wojskowa junta+wolny rynek). Tak, ma. PS. Nie zgadzam się z opinią o „poczciwym” WJ. Był podłą, sowiecką marionetką – napisał na Twitterze Winnicki.

– A wszystkim trollom partii rządzącej, którzy dziś próbują atakować #Konfederacja polecam najpierw wytłumaczyć J.Kaczyńskiego z ciepłych słów o PRL i Gierku w 2010 oraz co do koalicji z SLD w 2018. Różnica? Korwin mówi 30 lat to samo, Kaczyński dla władzy jest gotów na wszystko – przypomniał lider Konfederacji.

