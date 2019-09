Znamy już następcę Johna Boltona. Robert C. O’Brien to były negocjator ds. zakładników i zastępca przedstawiciela USA przy ONZ

Prezydent Donald Trump poinformował na Twitterze, że mianował byłego negocjatora ds. zakładników Roberta O’Briena nowym doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego.

Tydzień wcześniej Trump zwolnił z tej funkcji Johna Boltona ze względu na – jak napisał – liczne różnice zdań dotyczące polityki bezpieczeństwa.

Urodzony w Los Angeles w Kalifornii Robert O’Brien uczęszczał do katolickiego liceum Cardinal Newman High School w Santa Rosa w Kalifornii . Uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w Boalt Hall School of Law oraz tytuł licencjata na University of California w Los Angeles.

Administracja George’a W. Busha wyznaczyła go na zastępcę przedstawiciela Stanów Zjednoczonych na 60. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych , która zebrała się w Nowym Jorku w latach 2005-2006.

Na początku kadencji Donalda Trumpa rozważano kandydaturę O’Briena na sekretarza marynarki wojennej.

Funkcja doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego jest najwyższym dotychczas sprawowanym przez niego stanowiskiem.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019