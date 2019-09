Bezdennie głupia akcja #NieŚwirujIdźNaWybory podbija sieć. PiS udowadnia, że dopadła go obsesja politpoprawności [WIDEO]

Internet podbija akcja #NieŚwirujIdźNaWybory. Różnej maści celebryci nagrali krótkie filmiki, w których w idiotyczny i błazeński sposób zachęcają obywateli do pójścia na wybory. Od razu odezwali się skrajnie przewrażliwieni obrońcy poprawności politycznej, zarzucając obrazę osób chorych psychicznie.

Zaczęli przodować w tym internauci, zaciekli zwolennicy PiS-u, którzy skrytykują wszystko i wszystkich, jeśli tylko cokolwiek choć w najmniejszym stopniu dotyka najjaśniejszej partii rządzącej.

Narrację zaczęli uwiarygadniać politycy i osoby uchodzące za autorytety. – Takie przykłady zwyczajnie szkodzą, a satyra ma swoje granice. Prosimy o rozwagę i poszanowanie godności osób zmagających się z problemami psychicznymi – oświadczył Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Podobnie sądzi Patryk Jaki z PiS-u. – Parodiowanie osób niepełnosprawnych? To prosta sugestia, że „trzeba być lepszym od nich”. Czegoś tak obrzydliwego dawno nie widziałem. Podobne ruchy mogą dotyczyć np. osób z porażeniem mózgowym, czyli często niewinnych, marzących o akceptacji. Po prostu wielki skandal – skomentował.

Druga strona politycznego sporu od razu wytoczyła działa broniące akcji. „Dziesiątki krótkich filmików, a w nich znane twarze i zabawne sytuacje” – czytamy na stronie TVN24.

Tymczasem akcja jest po prostu bezdennie głupia, żenująca, ani trochę śmieszna. Jest tylko i wyłącznie żałosna, bo aż zęby szczypią, jak się ogląda Pszoniaka robiącego z siebie pajaca.

A to kilka przykładowych próbek akcji #NieŚwirujIdźNaWybory i najlepszy komentarz jaki w sieci znaleźliśmy.

#NieŚwirujIdźNaWybory

Poziom zidiocenia daaaaleko poniżej dna.

Gdyby cofnąć się w czasie np. do lat 80 i pokazać ludziom, że w XXI wieku będzie się zachęcać ludzi do pójścia na wybory takimi filmikami, to jak myślicie, jaka byłaby ich reakcja? pic.twitter.com/VaMBmBLdsP

— Świat Słów (@swiatslow) September 18, 2019