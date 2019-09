Lewica chce, aby „świry” pozostały 13 października w domach. Odmawiają Klaudii Jachirze prawa głosu?! [VIDEO]

Lewicowa socjeta stworzyła nową akcję internetową. Różne znane postacie sympatyzujące z „obrońcami demokracji”, „silnymi razem” i tym podobnymi grupami nagrywają filmiki, na których zachowują się jak Klaudia Jachira. Akcja ma na celu zachęcenie ludzi do pójścia na wybory – świry mają zostać w domu.

Gajos, Pszoniak i wielu innych celebrytów postanowiło sparodiować przed kamerą zachowania „świrów” – tak przynajmniej sugeruje tytuł akcji, bo na dostępnych nagraniach zachowują się po prostu, jak ich koleżanka Klaudia Jachira.

W akcji chodzi o to, aby „świry” zostały w domu, a „normalni” ludzie poszli głosować. Nie chcemy oczywiście sugerować, że Klaudia Jachira cierpi na jakąś chorobę psychiczną, dlatego poniżej przedstawimy treść kilku jej nagrań, a ocenę pozostawimy czytelnikom.

Kandydatka KO/PO z Warszawy m.in. parodiowała pieśni kościelne, latała półnago po lesie i wymachiwała przed kamerką dziecięcymi majtkami.

Czy koledzy z otoczenia lewicowo-demokratycznego pozwolą jej 13 października pójść głosować?

Poniżej nagrania, na których celebryci udają „świrów”, i nagrania, na których Klaudia Jachira jest sobą.

„Lewicowa elita” może naśladować chorych umysłowo i wykorzystywać ich do swojej propagandy? No jasne, że może. #LewicowyRelatywizm pic.twitter.com/nSz30TOwTN

Kiedy dotarła do mnie informacja, że Klaudia Jachira startuje z list koalicji, to przyznam, że miałam mieszane uczucia. Ale teraz, kiedy widzę ile czasu poświęca jej tvp, a Tarczyński chce zrobić z niej hejterkę, to myślę, że może to dobry pomysł. Musieli uznać ją za zagrożenie. pic.twitter.com/qQFaECyWm3

— Azazello Prawdziwa Polka 🇵🇱🦅🌈🇮🇱 (@aldehyd10) August 24, 2019