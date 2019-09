Małgorzata Rozenek-Majdan zdradza swój największy sekret! Celebrytka mówi o wielkiej tragedii swego życia

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat marzy tylko o jednym. Gwiazda TVN-u od zawsze chciała mieć dzieci i macierzyństwo było u niej na pierwszym miejscu. Teraz w wywiadzie mówi o wielkiej tragedii jej życia.

Małgorzata Rozenek-Majdan nigdy nie wstydziła się, że Staś i Tadeusz przyszli na świat dzięki metodzie in vitro. Celebrytka od lat marzy tylko o jednym. O trzecim dziecku z Radosław Majdanem.

Tu zaczyna się dramat gwiazdy TVN-u, mimo ogromnego poświęcenia, celebrytka nie może zajść w trzecią ciążę. W rozmowie z gazetą.pl przyznała, że powoli daje za wygraną.

– Myślenie o trzecim dziecku powoli się we mnie wygasza. Przez dwa lata myślałam bardzo intensywnie. Oboje jesteśmy w tych staraniach zdeterminowani, chociaż powoli tracimy nadzieję. Powoli tracimy nadzieję. Czasu nie oszukasz, wieku też. Płodność 20-latki jest nieporównywalnie większa niż kobiety po 40. – mówi w wywiadzie Rozenek-Majdan.

– Czasem trzeba potrafić powiedzieć sobie „stop”. Pamiętać, że chodzi o dziecko, które jeszcze musisz mieć siłę wychować. Poświęcić mu czas i energię. My z Radziem co prawda nie czujemy naszego wieku, żyjemy zdrowo, ale zdecydowaliśmy, że dajemy sobie jeszcze dwie próby. Nie będziemy próbować do skutku. Nie chcemy – mówi załamana celebrytka.

Źródło: gazeta.pl