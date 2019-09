Młynarska wygrała z portalem Sakiewicza. Pochwaliła się tym na Instagramie. Niezależna.pl musi przeprosić i zapłacić

Agata Młynarska pozwała 3 lata temu spółkę „Słowo Niezależne”, która jest wydawcą portalu Niezależna.pl. Przed kilkoma dniami Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, na mocy którego pozwana spółka musi publicznie przeprosić popularną dziennikarkę, a także wypłacić jej odszkodowanie w wysokości 20 tys. zł wraz z odsetkami.

Sprawa zaczęła się od wpisu Młynarskiej na jej profilu na Facebooku, w którym skrytykowała zachowanie niektórych wczasowiczów we Władysławowie. Post ten wywołał oburzenie niektórych internautów, którzy poczuli się urażeni.

Młynarska przeprosiła za swój wpis i zaznaczyła, że nie chciała nim nikogo dotknąć. Mimo to wypowiedź dziennikarki stała się przedmiotem zainteresowania ze strony mediów.

– Niestety, pani Młynarska daje popis postawy, którą na własne potrzeby nazywam „celebryckim rasizmem”. Nie przesadzam: pani Młynarska buduje obraz zwykłych Polaków, który opiera się na podobnych figurach retorycznych, co obrazy Żydów w hitlerowskiej propagandzie. Absolutnie, celebrytka Młynarska nie wzywa do eksterminacji – za to współtworzy specyficzny przemysł pogardy w jego wersji „celebryckiej”. Przypomnijmy: w goebbelsowskiej propagandzie istniał określony estetyczno-etyczny wizerunek Żyda: był on zawsze podwójnie brzydki: fizycznie/biologicznie i etycznie – można przeczytać w artykule Krzysztofa Wołodźki „Lepsi ludzie kontra plebs. Casus Młynarskiej” opublikowanym w „Gazecie Polskiej Codziennie”.

Kilka dni po publikacji tekstu Młynarska zwróciła się do wydawcy z żądaniem usunięcia artykułu i zapłaty 50 tys. zł zadośćuczynienia. Sprawa trafiła do sądu, a następnie została rozpatrzona na szczeblu apelacyjnym.

W poniedziałek zapadł ostateczny wyrok. „Słowo Niezależne” musi zapłacić Agacie Młynarskiej zadośćuczynienie w wysokości 20 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 października 2017 r. do dnia zapłaty.

Spółka musi również zamieścić następującej treści oświadczenie: „Zarząd Słowo Niezależne sp. z o.o. przeprasza Panią Agatę Młynarską za naruszenie Jej godności i dobrego imienia w artykule pt. „Ludzie kontra plebs. Casus Młynarskiej”, poprzez porównanie Jej wypowiedzi do retoryki stosowanej w czasach hitlerowskiej propagandy w odniesieniu do Żydów”.

Młynarska nie kryje swojego zadowolenia. Podzieliła się nim ze swoimi fanami na Instagramie.

Źródło: instagram.com