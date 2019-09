PiS ma samodzielną większość, ale bez większości konstytucyjnej. Konfederacja pod progiem [SONDAŻ]

Z prognozy badania.pro wynika, że do Sejmu wchodzą cztery ugrupowania. PiS ma potężną przewagę nad KO, zaś Konfederacja znajduje się pod progiem wyborczym.

Badania.pro przeprowadziło przedwyborcze badanie dla „Onetu” i „Faktu”. Wynika z niego, że wybory zwycięża PiS z wynikiem 45,7 proc. głosów. Daje to ugrupowaniu samodzielne rządy bez większości konstytucyjnej. W Sejmie zasiadłoby 246 posłów.

– To oznacza, że partia Jarosława Kaczyńskiego otrzymałaby o 15 mandatów więcej, niż potrzebne jest do osiągnięcia samodzielnej większości parlamentarnej. Równocześnie, PiS zabrakłoby 30 mandatów do liczby 276 (przy tym wyniku partia mogłaby odrzucić veto prezydenta), a także 61 mandatów do większości konstytucyjnej (2/3 wszystkich mandatów) – zaznacza „Onet”.

Drugie miejsce z wynikiem 28,7 proc. zajmuje KO. Ostatnie miejsce na podium zaś przypada na Lewicę z wynikiem 13,3 proc.

Powyżej progu znalazłoby się jeszcze PSL z wynikiem 6,5 proc. Poniżej zaś Konfederacja z wynikiem 4,2 proc.

Badania.pro przeprowadziło prognozę na podstawie modelu statystycznego. Użyto do niego sondaży z IBRiS, Estymator, Kantar, Pollster, CBOS, Ipsos, Indicator oraz DobraOpinia.

