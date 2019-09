Prof. Jadwiga Staniszkis rozbrajająco szczerze o opozycji: „Nie chcą wygrać z PiS”

Prof. Jadwiga Staniszkis wyraziła swoje zdanie na temat opozycji i jej działań przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Według niej, politycy opozycji nie chcą wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. Ponadto Staniszkis wyraziła swoje zdanie na temat prezydenta Andrzeja Dudy.

Prof. Jadwiga Staniszkis w rozmowie z „Super Expressem” zdradziła, iż obawia się, że sprawdzą się sondaże przedwyborcze i w dalszym ciągu partia Jarosława Kaczyńskiego będzie miała większość w parlamencie.

– Polskie społeczeństwo jest wciąż bardzo biedne. PiS daje bardzo dużo. Stąd jego popularność – stwierdziła znana socjolog.

Staniszkis wypowiedziała się również na temat prezydenta Andrzeja Dudy. Otóż jej zdaniem, jest on „niezbyt kompetentny, a Lech Kaczyński byłby przeciwny polityce PiS”.

Staniszkis odniosła się również do opozycji oraz jej kampanii. Jej ocena jest druzgocąca.

– Ich retoryka jest mało przekonywująca. Jej działacze wydają się podszyci strachem, a PiS to wykorzystuje – przekonuje.

– Może są szantażowani? Albo boją się, że wypadną z polityki? Dla większości to jedynie źródło dochodu, bo nie mają innych zawodów lub umiejętności. To wszystko prowadzi do cichego porozumienia, żeby utrzymać status quo – zastanawia się rozmówczyni „Super Expressu”.