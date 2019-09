Sławomir Mentzen o szalonych pomysłach gospodarczych PiS. Polityk Konfederacji mówi jak jest [VIDEO]

Sławomir Mentzen był gościem programu „Rozmowa na poziomie” w telewizji wRealu24. Polityk Konfederacji rozmawiał z prowadzącym Krzysztofem Lechem Łukszą o gospodarczych pomysłach Prawa i Sprawiedliwości. Mentzen wypowiedział się m.i. o pomyśle podwyższenia płacy minimalnej do 4000 zł.

Prowadzący poruszył na początku rozmowy temat podniesienia płacy minimalnej, z czego zadowolona jest znaczna część polskiego społeczeństwa. Mentzen jednakże wyraził swoje zdanie w tej kwestii, które jest nieprzychylne rozwiązaniom partii rządzącej.

– Problem z płacą minimalną jest wtedy, kiedy ona zaczyna przekraczać poziom wynagrodzeń rynkowych, bo to zmusza przedsiębiorców do płacenia za pracę więcej niż ta praca jest warta, co sprawia, że ciężko dopiąć przedsiębiorcy budżet – zaczął Mentzen.

Następnie powiedział, że wyjściem z takiej sytuacji będzie zwolnienie pracowników albo zautomatyzowanie ich pracy za pomocą robotów bądź komputerów. W niektórych przypadkach możliwe jest również podniesienie cen, jednak to rozwiązanie nie dotyczy towarów produkowanych na eksport, gdyż ich ceny reguluje międzynarodowy obrót gospodarczy.

Mentzen przytoczył również przykład Węgier, gdzie podniesiono płacę minimalną jakiś czas temu. Okazało się, że wskutek tego rozwiązania 10% pracowników straciło zatrudnienie. Z kolei 75% kosztów, jakie musieli ponieść przedsiębiorcy, zostało przerzuconych na konsumentów – ceny usług i towarów wzrosły.

Polityk Konfederacji zwrócił także uwagę na socjalistyczny aspekt propozycji PiS. Otóż socjalizm w tym wydaniu polega przede wszystkim na państwowej redystrybucji dóbr, która ma zniwelować rozwarstwienie w dochodach.

Mentzen zaznaczył również, że proponowany przez PiS wzrost płacy minimalnej nie będzie zbyt szokujący dla gospodarki, jeżeli utrzyma się wzrost płac. W przeciwnym razie rząd będzie musiał wycofać się ze swoich planów.

Polityk dodał, iż zlikwidowany powinien zostać obowiązek płacenia składek na ZUS. Już dziś bowiem wiadomo, że system emerytalny nie jest w stanie wypłacać świadczeń przyszłym emerytom w wysokości gwarantującej godne życie.

Źródło: youtube.com / wRealu24