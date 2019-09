Szef ukraińskiego IPN, czciciel OUN-UPA wyrzucony z posady! Zełenski chce nowego otwarcia z Polską

Wołodymyr Zełenski nie kończy czystek w urzędach, ministerstwach i podległych instytucjach. Ze swojego stanowiska zwolniony został właśnie Wołodymyr Wiatrowycz szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

Wiatrowycz to osoba, która Polakom kojarzy się w sposób bardzo negatywny. Człowiek Petra Poroszenki odpowiedzialny był za budowanie, jak to określano, historycznej tożsamości narodowej Ukraińców. Dyrektor tamtejszego IPN znany był ze swoich zamiłowań do oddziałów OUN-UPA, a nawet negacji Rzezi Wołyńskiej.

– Uzyskałem od premiera Ołeksija Honczaruka zapewnienie, że nie zważając na zmianę na stanowisku prezesa, Instytut zachowa status organu władzy oraz instrumentu polityki pamięci narodowej, a format i kierunki jego pracy będą kontynuowane – napisał na swoim profilu facebookowym.

Media w Polsce, opierające swoje informacje na Polskiej Agencji Prasowej mylnie mówią o Wiatrowycza. Człowiek kojarzony z byłym prezydentem Poroszenką we wcześniejszych wywiadach zapowiadał, że prawdopodobnie straci stanowisko, jednak sam nigdy nie wnioskował do rządu o swoją dymisję.

Według ekspertów, usunięcie Wołodymyra Wiatrowycza jest kolejnym krokiem administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w stronę poprawy stosunków z Polską. Jednym z największych problemów jest dialog historyczny, którzy ukraiński IPN niszczył kolejnymi swoimi decyzjami m.in. blokadą ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej.

Nowego szefa instytutu poznamy prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni. Wszystko wskazuje na to, że będzie to naukowiec, którego głównym zadaniem będzie przywrócenie, w miarę możliwości, dobrych kontaktów z Polską poprzez wspólne inicjatyw z polskim IPN-em.

