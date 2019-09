Wojciech Cejrowski MASAKRUJE eko-fanatyków, Jarosława Kaczyńskiego i płacę minimalną [VIDEO]

Wojciech Cejrowski udzielił wywiadu w programie „Studio Dziki Zachód” na antenie Radia WNET. Podróżnik mówił m.in. o kwietniowej deklaracji Jarosława Kaczyńskiego, awarii przepompowni ścieków w Warszawie i płacy minimalnej.

Wojciech Cejrowski jest Kociewiakiem i to właśnie na Kociewiu spędza czas, gdy przylatuje ze Stanów do Polski. W wywiadzie dla Radia WNET powiedział o tym, że on w swojej małej ojczyźnie nie musi się przejmować awarią oczyszczalni ścieków w Warszawie, bo może sobie popływać w jeziorze ale reszta Pomorza powinna się zaopatrzyć w maski.

– Ja w jeziorze mogę się kąpać, mimo chłodnej wody, natomiast Trójmiasto musi kupować maski gazowe – powiedział podróżnik.

Cejrowski zwrócił również uwagę na hipokryzję zielonych aktywistów, którzy non stop urządzają strajki klimatyczne, a awarią warszawskiej oczyszczalni zupełnie się nie przejęli.

– Warszawscy zieloni, wszyscy ci aktywiści, kiedy się zaczęło lać […] powiedzieli, że za kilka godzin woda będzie czysta bo sama się oczyści i dlatego nie protestują – powiedział podróżnik.

Tymczasem – jak zauważa Cejrowski – mijają dni i tygodnie od awarii, a woda wciąż jest skażona i nawet Skandynawowie zaczęli się już tym faktem niepokoić.

Pan Wojciech chciałby zapytać ekologów „co z tym, że woda będzie po kilku godzinach czysta?”

W dalszej części wywiadu podróżnik opowiedział o tym, że słuchając deklaracji polityków zapisuje je sobie na kartce i wyciąga za pół roku aby sprawdzić czy zostały spełnione.

– Polityk coś mówi i ja po pół roku sprawdzam […] Jarosław Kaczyński stwierdził 17 kwietnia, że PiS podpisał deklarację, że pozostanie przy złotówce, aż osiągniemy poziom gospodarczy taki jak na zachodzie Europy – przypomniał Cejrowski.

W kwietniu Pan Wojciech zastanawiał się, czy Kaczyńskiemu chodzi z tym „zachodem” o kraje takie jak Niemcy i Francja, czy raczej o takie jak Portugalia i Grecja. Odpowiedź uzyskał już latem.

– Latem zaś PiS ogłosił buńczucznie, że wreszcie osiągnęliśmy poziom zachodnich krajów, bo dogoniliśmy i przegoniliśmy Portugalię […] Chciałbym zapytać PiS co z deklaracją nt. euro […] to jest istotne pytanie przedwyborcze bo jak w ciągu kilku kolejnych lat dogonimy jakąś Grecję albo coś takiego, to może i euro będą chcieli dogonić – mówi Cejrowski.

Autor programu „Boso przez świat” nie pozostawia również suchej nitki na planach podwyższenia płacy minimalnej.

– Płaca minimalna ma być podwyższona do 4000 zł itd. […] politycy mówią, że powinniśmy zarabiać tyle co na zachodzie Europy, a ja bym chciał PŁACIĆ tyle co na zachodzie Europy. Kiedy byłem na występach w Irlandii to zaobserwowałem, że ceny na te same produkty w irlandzkim sklepie są niższe niż w polskim sklepie – powiedział.

– Zacznijmy najpierw od tego, że tam jest taniej! A potem się zajmijmy płacami. Bo płace w Irlandii są jeszcze wyższe, więc cena takiego awokado, jest jeszcze niższa proporcjonalnie do pensji niż w Polsce – dodaje.

Źródło: YouTube