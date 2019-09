100UstawMentzena. Konkretna propozycja Konfederacji ws. poszerzenia ochrony życia nienarodzonych dzieci

Na stronie 100ustawmentzena.pl pojawiło się 100 projektów zmiany obecnego prawa. Pod 45 numerem znajduje się projekt „ochrona życia poczętego”.

– W ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Z 1993 r. nr 78 z późn. zm.) uchyla się art. 4a – 4c. – czytamy w pierwszym artykule.

Drugi zaś wprowadza zmianę do art. 152 Kodeksu karnego.

– § 1. Kto powoduje śmierć dziecka poczętego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 – czytamy w podpunkcie pierwszym. Z kolei za „powodowanie śmierci dziecka poczętego” poprzez stosowanie „przemocy wobec matki” albo stosowanie „wobec niej gróźb bezprawnych lub podstępu w celu doprowadzenia do śmierci dziecka poczętego” przewidziana jest kara „pozbawienia wolności nie krótsza od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności”.

Kolejny podpunkt mówi o odstąpieniu przez sąd od wymierzenia kary w przypadku ciąży z gwałtu. – Odstąpienie od wymierzenia kary nie dotyczy podżegaczy ani innych osób uczestniczących w aborcji, w szczególności osoby wykonującej zabieg – albowiem osoba ta nie cierpi na traumę spowodowaną zgwałceniem – zaznaczono w dalszej części dokumentu.

– § 4. Nie podlega karze, kto podejmuje względem matki działanie lecznicze skutkujące śmiercią dziecka poczętego, mające na celu uchylenie niebezpieczeństwa śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu matki – czytamy w kolejnym zapisie.

Projekt ten nie jest co prawda idealny, bowiem nie wolno mordować dziecka za zbrodnię ojca i krzywdę matki. Jednak niewątpliwie jest zdecydowaną deklaracją w dobrym kierunku w stosunku do tego, co proponuje POPiS, o SLD nie wspominając. Szczególnie, że w ustawie nie ma żadnego rozróżnienia na „podludzi”, tzn. nie ma możliwości zamordowania nienarodzonego dziecka z przyczyn eugenicznych, co obecnie jest dopuszczalne i czego PiS broni.

Jest to też jedyna obecnie przedstawiona przez członków ogólnopolskich stronnictw politycznych konkretna ustawa poszerzająca ochronę życia poczętego.

Źródło: 100ustawmentzena.pl/nczas.com