Belgowie rozbili F-16. Samolot spadł we Francji, piloci się katapultowali, ale jeden z nich wylądował na drutach [FOTO]

Wojskowy samolot F16, który odbywał lot szkoleniowy rozbił się we Francji nad Pluvineger w departamencie Moribhan. Do katastrofy doszło w czwartek 19 września. Obydwu pilotom udało się katapultować i obyło się bez ofiar.

Z tym, że jeden z pilotów może mówić o sporym szczęściu. Po katapultowaniu się, jego spadochron zawiesił się na drutach linii wysokiego napięcia i musiał czekać na przybycie służb, które go stamtąd ściągały. Szczątki samolotu uszkodziły także jeden z domów mieszkalnych.

Dwumiejscowy samolot F-16 należał do armii belgijskiej. Wystartował z Florennes w Belgii i leciał do francuskiej bazy lotnictwa morskiego w Lann-Bihoué (Morbihan). Francja i Belgia prowadzą m.in. wspólne szkolenia wojskowe.

Miejscowa prefektura uspokoiła mieszkańców departamentu, że samolot „nie był uzbrojony”. Dodano, że akcją ratowniczą zajęły się lokalne służby ratownicze. Na czas ściągania zawieszonego na drutach pilota, wyłączono linię przesyłu prądu.

PLUVIGNER Morbihan Jeudi matin 19 Sept 2019

1-2/Crash F16 belge entre Landaul et Pluvigner lieu-dit Guernic niveau D16

3/Pilote et co-pilote éjectés sains et saufs

Accroché ligne haute tension, délivré par ENEDIS

4/I maison abîmée, 8 autres évacuéeshttps://t.co/metnW8Mfe1 pic.twitter.com/CPo5HhBnFq

