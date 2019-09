Cyfrowa rewolucja dotrze na Pocztę Polską? Tym razem za jedyne 600 mln

Niebawem będzie gotowa nowa strategia IT Poczty Polskiej, która ma spowodować jej transformację cyfrową. Budżet przedsięwzięcia to około 600 mln zł – zapowiada „Puls Biznesu”.

Gazeta pisze, że Poczta Polska, w której od końca czerwca funkcję wiceprezesa ds. rozwoju pełni Tomasz Janka, odświeża swoją strategię. Jej zarys dla całej grupy ma być gotowy pod koniec roku.

– Strategia musi powstać szybko. Prace już się rozpoczęły i jesteśmy już po pierwszej serii warsztatów – mówi cytowany przez „Puls Biznesu” wiceprezes Poczty Polskiej.

Jak informuje dziennik, prace zostały poprzedzone zmianami wewnętrznymi. Z Biura Spraw Międzynarodowych i Strategii wyłączone zostało Biuro Strategii, które ma za zadanie odświeżyć, a następnie monitorować jej realizację. Jest też nowy dyrektor biura, którym został Jakub Słupiński.

Równolegle do strategii całej grupy powstaje strategia IT. W pionie IT Poczty w ostatnim czasie miały miejsce liczne zmiany personalne.

– Nowa dyrekcja dostała zadanie stworzenia strategii IT w ciągu 100 dni, czyli powinna ona być gotowa na koniec września 2019 r. Strategia ta będzie dość przełomowa – zapewnia w „PB” Tomasz Janka.

Operator odpowie w niej m.in. na pytanie, jaką rolę powinno pełnić IT w organizacji. Za jedną z kluczowych spraw do uregulowania w strategii wiceprezes uważa współpracę z dostawcami.

„Puls Biznesu” pisze też o realizowanych największych projektach Poczty.

– Budżet całej naszej transformacji cyfrowej szacuję na około 600 mln zł i tu jest jeszcze kwestia zapewnienia tych pieniędzy. Oczywiście to w horyzoncie ok. pięciu lat. Docelowo ten wydatek się zwróci i wpłynie na obniżenie kosztów w grupie – mówi Tomasz Janka.

Ciekawe jak te huczne zapowiedzi będą wyglądały w praktyce. Obecnie bowiem Poczta Polska ma problemy jak najbardziej analogowe – długie kolejki do okienek, kłopoty z dostarczaniem przesyłek na czas, czy też listonoszy zostawiających awiza pomimo obecności adresatów w domach.

Źródło: PAP