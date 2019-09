Donald Trump ogłosił nowe sankcje na Iran. Dzisiaj Narodowa Rada Bezpieczeństwa będzie rozważać m.in. opcje militarne

Donald Trump ogłosił w piątek, że nałożył nowe sankcje na irański bank centralny. Decyzja ma związek z atakiem na saudyjską rafinerię, za którą USA obwiniają Teheran.

Trump powiedział, że zostają nałożone najwyższe z możliwych sankcji na Bank Centralny Iranu.

Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin powiedział, że wszystkie zewnętrzne źródła finansowe Iranu zostały odcięte.

Treasury Secretary Steven Mnuchin says all source of funds to Iran have been cut off https://t.co/PEF9JfniSs pic.twitter.com/rSHWsxe7RE

Trump ogłosił nowe sankcje przed spotkaniem ze swoją narodową radą bezpieczeństwa, która ma debatować nad odpowiedzią na atak w Arabii Saudyjskiej, który według urzędników USA został przygotowany i przeprowadzony przez Iran. Zaatakowana rafineria odpowiada ze 5 proc. światowych dostaw ropy naftowej.

NEW: Pres. Trump says the U.S. has sanctioned the Iranian National Bank: "We have just sanctioned the Iranian National Bank – that is their central banking system – and it's going to be at the highest level of sanctions." https://t.co/AkUE5Xqu8E pic.twitter.com/OU8G2bQQCF

— ABC News (@ABC) September 20, 2019