Houston ma poważny problem! Woda zalała miasto. Są ofiary śmiertelne [VIDEO]

Pozostałości tropikalnego sztormu Imelda dotarły do wybrzeży USA. Pod wodą znalazły się między innymi Houston i miasto Beaumont w Teksasie. Niestety są pierwsze ofiary śmiertelne.

Mimo, iż Imelda jest obecnie zaledwie tropikalnym niżem, to dała się we znaki mieszkańcom Teksasu. W efekcie ulewnych deszczy pod wodą znalazły się między innymi niektóre obszary stolicy stanu, Houston.

Woda zalała także Beaumont i zagraża miejscowej rafinerii, instalacjom petrochemicznym oraz infrastrukturze służącej do napełniania lub przepompowywania ropy z tankowców.

Prognozy przewidują, że w piątek spadnie dodatkowo od 60 do 80 cm wody na metr kwadratowy.

Woda spowodowała już duże straty materialne na terenie 13 hrabstw zmuszając władze do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Jak dotąd media informują o dwóch ofiarach śmiertelnych. Jedną z nich jest 19-letni Hunter Morrison, który został porażony prądem.

Kolejną osobą jest mężczyzna, który próbował przejechać przez zalaną drogę niedaleko lotniska w Houston. Utonął we własnym samochodem bowiem woda sięgała 2,5 metra wysokości.

Władze Teksasu obawiają się powtórki z 2017 roku kiedy południe stanu zostało zalane po przejściu huraganu Harvey.

This morning search and rescue activities are underway in the Beaumont area. Your Texas Game Wardens and State Park Police Officers are actively working with state and local partners. #txwx #imelda pic.twitter.com/hv3oOeSWel — Texas Game Warden (@TexasGameWarden) 19 września 2019

Imelda dumps rain and creates a deadly flooding disaster in parts of Texas. Hundreds have been rescued after downpours plunge cities underwater. @RobMarciano has the latest. https://t.co/SoP8Pmgkdk pic.twitter.com/7nOrOcZiOq — Good Morning America (@GMA) 20 września 2019