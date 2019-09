Julia Wieniawa gwiazdą kolejnej edycji „Tańca z Gwiazdami”? Jest komentarz aktorki. Fani będą zaskoczeni

View this post on Instagram

Nastał ten dzień, by wreszcie zrobić porządki w garderobie. ☝🏼 Od zawsze mam słabość do mody i uwielbiam śledzić najnowsze trendy, ale lubię też nadawać moim ubraniom drugie życie. Zwykle robiąc czystki w szafie oddawałam ciuchy młodszym siostrom lub potrzebującym rodzinom. Tym razem dzięki @less_app postanowiłam przekazać parę rzeczy na aukcję i dać Wam możliwość kupić sobie coś ode mnie, bo nie raz mnie o to prosiliście ❤️🙃 Cały dochód ze sprzedaży przeznaczę na cel charytatywny- a dokładnie na fundację @dajeglowe 💥Dlatego zachęcam Was do wejścia na mój profil „juliawieniawa” na tej aplikacji i kupienia czegoś co Wam się spodoba! Przy okazji do każdej rzeczy będzie dołączona specjalna metka z moim autografem! Enjoy 💋